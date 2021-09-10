أطباء يكشفون كيف تنام في أقل من 5 دقائق؟

الجمعة 10 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 07 مساءً / مارب برس - وكالات

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يتسبب الأرق وعدم القدرة على النوم في مشاكل نفسية وجسدية كبيرة، لذلك طور العلماء طريقة تجعلك تغط في نوم عميق خلال أقل من 5 دقائق من استلقائك في الفراش.

قام الطبيب أندرو ويل، المتخصص في الطب التكاملي في جامعة أريزونا، بتطوير تقنية التنفس "4-7-8"، وأشار إليها على أنها "مهدئ طبيعي للجهاز العصبي" يمكن استخدامه في أي وقت، وخاصة في الليل لتصفية الذهن، بحسب صحيفة إكسبريس البريطانية.

قال الدكتور ويل إنه عند ممارستها بانتظام، من الممكن أن تساعد هذه التقنية بعض الأشخاص على النوم في فترة زمنية أقصر. تم تصميم تقنيات التنفس لإدخال الجسم في حالة من الاسترخاء العميق. تسمح الأنماط المحددة التي تتضمن حبس النفس لفترة من الوقت لجسمك بتجديد مستويات الأكسجين.

تساعد ممارسات الاسترخاء أيضا على إعادة توازن الجسم، هذا مفيد بشكل خاص إذا كنت تعاني من الأرق بسبب القلق بشأن ما حدث خلال اليوم، أو ما قد يحدث غدا، حيث يمكن للأفكار والمخاوف المتسرعة أن تمنعنا جميعا من الراحة بشكل جيد. تعمل تقنية "4-7-8" على إجبار العقل والجسم على التركيز على تنظيم التنفس، بدلا من إعادة التعبير عن مخاوفك عندما تستلقي في الليل. يزعم أطباء الصحة أن هذه التقنية يمكن أن تهدئ دقات القلب المتسارعة أو تعمل على تهدئة الأعصاب المرهقة.

كيف أفعلها؟

للتمرن على التنفس 4-7-8 عند محاولة النوم، فإن الاستلقاء هو الأفضل. إذا كنت ترغب في ممارسة هذه التقنية أثناء النهار، فابحث عن مكان هادئ ومريح للجلوس فيه. استعد لهذه الممارسة عن طريق إراحة طرف لسانك على سقف فمك. سوف تحتاج إلى الحفاظ على لسانك في مكانه طوال فترة التدريب.

يمكن أن يكون الزفير أثناء التنفس من 4-7-8 أسهل بالنسبة لبعض الأشخاص عندما يقومون بمسك شفاههم. يجب تنفيذ جميع الخطوات التالية في دورة نفس واحد: أولا، دع شفتيك تنفصل. قم بإصدار صوت زفير من خلال فمك بالكامل.

بعد ذلك، أغلق شفتيك، واستنشق بصمت من أنفك وأنت تعد إلى أربعة في ذهنك. ثم، لمدة سبع ثوان، احبس أنفاسك. قم بعمل زفير آخر من فمك لمدة ثماني ثوان.

عندما تستنشق مرة أخرى، تبدأ دورة جديدة من التنفس. تدرب على هذا النمط لأربع مرات كاملة، ستساعدك في النوم سريعا.

تحدد إحدى الدراسات الحديثة في Health Science Journal بعض الفوائد الصحية المحتملة لتقنيات التنفس العميق، مثل تقليل التعب والقلق، وخفض ضغط الدم المرتفع. تشير هذه الدراسة إلى أن ستة أسابيع من البراناياما (ممارسة تنظيم التنفس) قد يكون لها تأثير إيجابي على تقليل معدل ضربات القلب لدى الشخص مما سيمكنه من النوم بشكل أسرع.

بمرور الوقت ومع الممارسة المتكررة، أوضح الدكتور ويل أن تقنية 4-7-8 يمكن أن تساعد جهاز المناعة لديك ويمكنها قمع المشاكل الصحية الأخرى، بما في ذلك ارتفاع ضغط الدم والاكتئاب والقلق.