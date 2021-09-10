الانتقالي الجنوبي: رئيس الحكومة معين عبدالملك يرفض العودة إلى عدن دون أي مبرر

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اتهم ما يسمى بـ"المجلس الانتقالي الجنوبي"، المدعوم إماراتياً، ما وصفها بالقوى النافذة في الحكومة اليمنية بعرقلة استكمال تنفيذ اتفاق الرياض، وعودة حكومة المناصفة إلى العاصمة المؤقتة عدن.
وقالت هيئة المجلس في بيان صادر عن اجتماع لها برئاسة عيدروس الزبيدي، إن التدهور المريع للوضع الاقتصادي لم يكن إلا نتاجا عن عملية تعطيل وعرقلة متعمدة لاستكمال تنفيذ الاتفاق المتعثر عند تشكيل الحكومة في نهاية ديسمبر الماضي.
وأكدت أن رئيس الحكومة وبعض الوزراء يرفضون العودة إلى عدن دون أي مبرر، بينما تؤكد الحكومة أن عودتها مرهونة بتأمين عملها وتحركات أعضائها، فضلا عن تلك الممارسات لمليشيات المجلس الأحادية، والتدخل في سلطاتها الحصرية.
وأشارت إلى أن المجلس شارك في الحكومة من منطلق توفير الحياة الكريمة، مهددا بأنه لن يقبل باستمرار أي ممارسات من شأنها "التنكيل بشعبنا وحرمانه من حقوقه"، حد تعبيره.