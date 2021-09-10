”أوبنهايم“ يتفق مع ”جروندبرج“ على أهمية الوصول إلى تسوية سياسية وشاملة في اليمن

الجمعة 10 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 06 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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أكد السفير البريطاني لدى اليمن، ريتشارد أوبنهايم، إن تسلم المبعوث الأممي الجديد هانز جروندبرج، مهمته في اليمن هذا الأسبوع، تمثل فرصة لانعاش عملية السلام وانهاء الصراع الممتد منذ سبع سنوات.



وقال عبر "تويتر" انه التقى بجروندبرج واتفقا على ”أهمية الوصول إلى تسوية سياسية وشاملة في اليمن"، حسب قوله



وأضاف: "سأستمر بالعمل معه عن قرب لدعم جهود في تحقيق السلام في اليمن".



وحث أوبنهايم جميع الأطراف اليمنية "للمشاركة بشكل إيجابي مع عملية السلام التي يقودها مبعوث الأمم المتحدة باعتبارها الوسيلة الوحيدة لإنهاء الصراع وإنهاء معاناة اليمنيين والكارثة الاقتصادية التي سببتها الحرب".