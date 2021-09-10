وسط انهيار تاريخي للعملة.. قرار بوقف تداول العملات الأجنبية وتعليق التحويلات المالية أول احاطة للمبعوث الأممي الجديد بشأن اليمن في مجلس الأمن إيران على وشك امتلاك ترسانة نووية وثلاث دول عربية وإسلامية ستبدأ التحرك لامتلاكها سيناريو إعدام قتلة ”الاغبري“ وأكذوبة العدالة الحوثية الزائفة مدينتان عربيتان من دولة واحدة ضمن أفضل 37 مدينة في العالم وزير الدفاع الأمريكي يلغي زيارة إلى السعودية مؤقتا السعودية تستعد لإطلاق أول دوري نسائي في المملكة بعد 27 عاما من الحظر.. دولة جاره لأفغانستان تسمح بارتداء الحجاب في المدارس لجنة الطوارئ في اليمن تقر ايقاف الأنشطة الإجتماعية وتتخذ عددا من الإجراءات لمواجهة الموجة الثالثة من وباء كورونا فيسبوك تتجسس وتقرأ محادثاتك في واتساب.. هل هذا صحيح؟!
أقرت جمعية الصرافين في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، وقف تداول العملات الأجنبية، وتعليق العمل في شبكات التحويلات المالية المحلية، وسط تصاعد انهيار العملة المحلية.
وأصدرت الجمعية تعميمها، بناءً على توجيهات البنك المركزي اليمني في عدن، الذي طلب من كافة منشآت وشركات الصرافة وشبكات التحويل المالية، تعليق عمليات بيع وشراء العملات الاجنبية.
ووجهت الجمعية تعميما لجميع شركات الصرافة والبنوك التجارية، في عدن، بوقف بيع وشراء العملات الأجنبية حتى إشعار آخر.
كما تضمن التعميم تعليق العمل في كافة شبكات الحوالات المالية لدى شركات الصرافة بين المحافظات.
ويأتي هذا الإجراء مع تصاعد انهيار العملة المحلية، حيث سجل بيع الريال في التعاملات الصباحية في عدن، الخميس، نحو 1087 ريالا للدولار الواحد، و286 للريال السعودي. وفق ما أكدته مصادر مصرفية.
وتشهد العملة اليمنية تراجعا قياسيا أمام العملات الأجنبية، وسط انقسام عميق في المؤسسات المالية والنقدية المتدهورة أصلا، مع فارق سعري بين مناطق سيطرة الحوثيين ومناطق سيطرة الحكومة الشرعية