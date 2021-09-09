مدينتان عربيتان من دولة واحدة ضمن أفضل 37 مدينة في العالم وزير الدفاع الأمريكي يلغي زيارة إلى السعودية مؤقتا السعودية تستعد لإطلاق أول دوري نسائي في المملكة بعد 27 عاما من الحظر.. دولة جاره لأفغانستان تسمح بارتداء الحجاب في المدارس لجنة الطوارئ في اليمن تقر ايقاف الأنشطة الإجتماعية وتتخذ عددا من الإجراءات لمواجهة الموجة الثالثة من وباء كورونا فيسبوك تتجسس وتقرأ محادثاتك في واتساب.. هل هذا صحيح؟! يوم مشهود في تاريخ تركيا.. عندما القى الأتراك بقيادة أتاتورك الإحتلال اليوناني في البحر صابون مصنوع من حليب الحمير يلقى رواجا في دولة عربية من رئيس أكبر دولة في العالم الى معلق رياضي على الهواء مباشرة.. تعرف عليه تراجع جديد في قيمة العملة اليمنية «أسعار الصرف في صنعاء وعدن»
ذكر مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية الأربعاء أن الوزير لويد أوستن أرجأ إلى أجل غير مسمى زيارة كان مقررا أن يقوم بها إلى السعودية، في قرار عزاه إلى "مشكلة في الجدول الزمني".
وقال المسؤول لوكالة "فرانس برس" إن "زيارة الوزير إلى السعودية أرجئت بسبب مشاكل تتعلق بالجدول الزمني"، مضيفا أن لويد "يتطلع إلى إعادة جدولة الزيارة في أقرب فرصة ممكنة".
ومطلع الأسبوع بدأ أوستن جولة خليجية بعد أسبوع على إنجاز الولايات المتحدة انسحابها من أفغانستان.
. وشملت جولة لويد خصوصا الدوحة حيث زار برفقة رئيس الدبلوماسية الأمريكية أنتوني بلينكن القاعدة الخلفية الرئيسية للجسر الجوي العملاق الذي أقامته الولايات المتحدة والذي أتاح خلال النصف الثاني من شهر أغسطس إجلاء 123 ألف شخص من كابل، غالبيتهم أفغان فروا من بلدهم خشية انتقام "طالبان" منهم بعدما استولت الحركة على السلطة. والأربعاء زار أوستن الكويت حيث شكر مسؤوليها على "دعمهم الحاسم" لعمليات الإجلاء التي نظمتها بلاده، حسبما ذكر في تغريدة على "تويتر".
وزار أوستن أيضا البحرين حيث أشاد بـ"العمل البطولي" الذي قام به عناصر البحرية الأمريكية المتمركزين في المملكة والذين شاركوا "في أضخم جسر جوي عسكري في التاريخ".