تراجع جديد في قيمة العملة اليمنية «أسعار الصرف في صنعاء وعدن»

الخميس 09 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مساء اليوم الخميس 9/9/2021:

في صنعاء

الدولار الأمريكي

شراء 599.5

بيع 603

الريال السعودي

شراء 158.1

بيع 158.5

في عدن

الدولار الأمريكي

شراء 1085

بيع 1095

الريال السعودي

شراء 285

بيع 286