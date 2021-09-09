تراجع جديد في قيمة العملة اليمنية «أسعار الصرف في صنعاء وعدن»

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أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مساء اليوم الخميس 9/9/2021:
في صنعاء
الدولار الأمريكي
شراء 599.5
بيع 603
الريال السعودي
شراء 158.1
بيع 158.5
في عدن
الدولار الأمريكي
شراء 1085
بيع 1095
الريال السعودي
شراء 285
بيع 286