نقابة الصحفيين اليمنيين تنعي ”عميد الاعلام“

الخميس 09 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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نعت نقابة الصحفيين اليمنيين، الخميس 9 سبتمبر/أيلول، عميد كلية الإعلام الأسبق في جامعة صنعاء محمد عبدالجبار سلام أحد رواد الصحافة المطبوعة في البلاد، عن عمر ناهز 77 عاما.

وقالت النقابة- في بيان النعي- الأربعاء، إن الصحافة اليمنية خسرت شخصية صحافية مخضرمة وسامقة تركت بصمة ناصعة في أجيال متعددة من الصحفيين والإعلاميين.

وشغل منصب مدير عام العلاقات العامة بوزارة الإعلام، ومدير عام مؤسسة سبأ للصحافة والأنباء، ورأس تحرير صحيفة الثورة ومجلة الكلمة وعدد من وسائل الإعلام الأهلية.

كما حصل على درجة الماجستير تخصص صحافة من جامعة جورجيا في الاتحاد السوفييتي سابقاً سنة1983عن رسالته المسومة بعنوان ملامح الثورة في الصحافة اليمنية، قبل تلقيه عام1987 درجة الدكتوراه بامتياز من جامعة موسكو.