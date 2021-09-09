نقابة الصحفيين اليمنيين تنعي ”عميد الاعلام“

تصفية قيادي بارز في ظروف غامضة وصراعات تضرب الصفوف الأولى للمليشيات الحوثية تحقيق استقصائي يكشف حجم الكارثة البيئية المستفحلة بمناطق يمنية جراء التنقيب العشوائي عن النفط وما تركه من آثار سلبية توجيهات حوثية بعدم الزام الطلاب بالزي المدرسي روسيا تسلم دولة أجنبية صواريخ قادرة على تدمير مراكز قيادة مخبأة تحت الأرض مسؤول جزائري : المغرب مرعوب من قرار أوروبي سيصدر يوم 29 سبتمبر بطريقة لم تشهدها أمريكا من قبل.. إدارة بايدن تخير مسؤولين عينهم ترامب بين الإستقالة أو الطرد الرياض: لا صلة لنا بهجمات 11 سبتمبر ونرحب برفع السرية عن وثائقها قوات ”الشرعية“ بتعز تتصدى لهجمات حوثية في عدد من جبهات المدينة الحكومة تدعو ”جروندبرج“ إلى البناء على الجهود السابقة في مساعيه لإحلال السلام في اليمن مقترح بتعليق العملية التعليمية حتى مطلع أكتوبر احترازا من كورونا
نعت نقابة الصحفيين اليمنيين، الخميس 9 سبتمبر/أيلول، عميد كلية الإعلام الأسبق في جامعة صنعاء محمد عبدالجبار سلام أحد رواد الصحافة المطبوعة في البلاد، عن عمر ناهز 77 عاما.
وقالت النقابة- في بيان النعي- الأربعاء، إن الصحافة اليمنية خسرت شخصية صحافية مخضرمة وسامقة تركت بصمة ناصعة في أجيال متعددة من الصحفيين والإعلاميين.
وشغل منصب مدير عام العلاقات العامة بوزارة الإعلام، ومدير عام مؤسسة سبأ للصحافة والأنباء، ورأس تحرير صحيفة الثورة ومجلة الكلمة وعدد من وسائل الإعلام الأهلية.
كما حصل على درجة الماجستير تخصص صحافة من جامعة جورجيا في الاتحاد السوفييتي سابقاً سنة1983عن رسالته المسومة بعنوان ملامح الثورة في الصحافة اليمنية، قبل تلقيه عام1987 درجة الدكتوراه بامتياز من جامعة موسكو.