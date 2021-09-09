توجيهات حوثية بعدم الزام الطلاب بالزي المدرسي

الخميس 09 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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وجهت وزارة التربية في حكومة الحوثيين (غير المعترف بها) جميع المدارس الحكومية والأهلية في المحافظات الخاضعة لسلطتهم بعدم الزام الطلاب بالزي المدرسي.

وقالت مذكرة لقاسم حمران نائب وزير التربية في حكومة الحوثيين اليوم الأربعاء، إنه يمنع الزام الطلاب بالزي المدرسي أو اتخاذ أي اجراء عقابي بحقهم، لكنها أكدت على أن يلتزمن الطالبات بالزي المحتشم الذي يتناسب مع الهوية الايمانية.

وأضافت، أن هذا القرار جاء بسبب عدم قدرة كثير الأسر على شراء وتوفير الزي المدرسي لأبنائهم نتيجة والظروف الذي تمر بها البلاد والحرب المستمرة منذ سبع سنوات

ودعت المنظمات والتجار واصحاب رؤوس الاموال إلى دعم الاسر الفقيرة لتوفير الزي المدرسي لأبنائها.