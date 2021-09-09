مسؤول جزائري : المغرب مرعوب من قرار أوروبي سيصدر يوم 29 qسبتمبر بطريقة لم تشهدها أمريكا من قبل.. إدارة بايدن تخير مسؤولين عينهم ترامب بين الإستقالة أو الطرد الرياض: لا صلة لنا بهجمات 11 سبتمبر ونرحب برفع السرية عن وثائقها قوات ”الشرعية“ بتعز تتصدى لهجمات حوثية في عدد من جبهات المدينة الحكومة تدعو ”جروندبرج“ إلى البناء على الجهود السابقة في مساعيه لإحلال السلام في اليمن مقترح بتعليق العملية التعليمية حتى مطلع أكتوبر احترازا من كورونا ”أمة منسية“.. تقرير فريق الخبراء الرابع يؤكد ان الحل في اليمن لا يزال مستعصيا تفاصيل رسالة سعودية عاجلة إلى مجلس الأمن حول هجمات المليشيات الحوثية على المملكة موجة كورونا الثالثة تفتك بالمئات من الوفيات في 3محافظات وسط تجاهل للمليشيات الحوثية والمنظمات تحذر بعد فشلها في إغلاق الطريق الرئيسية.. المليشيات الحوثية تعلن مضاعف الجبايات والرسوم الجمركية على البضائع في صنعاء
أفادت شبكة "سي إن إن" الأمريكية بأن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن طلبت من مسؤولين عينهم ترامب سابقا الاستقالة من المجالس الاستشارية للأكاديمية العسكرية، أو سيتم فصلهم.
وأضافت الشبكة أن من بين المسؤولين الـ11 الذين طُلب منهم الاستقالة، مسؤولون سابقون بارزون في إدارة ترامب مثل السكرتير الصحفي السابق للبيت الأبيض شون سبايسر، والمستشار الكبير السابق لترامب كيليان كونواي، ومستشار الأمن القومي السابق إتش آر ماكماستر.
من جهتها، أكدت الناطقة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، يوم الأربعاء، أن إدارة بايدن قدمت بالفعل طلبا بهذا الشأن للأشخاص المذكورين.
وأشارت بساكي إلى أن "هدف بايدن هو هدف أي رئيس، التأكد من أن لديك أشخاصا مؤهلين ويتماشون مع قيمك في هذه المجالس، وبالتالي نعم، لقد تم تقديم طلب بهذا الشأن