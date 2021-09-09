قوات ”الشرعية“ بتعز تتصدى لهجمات حوثية في عدد من جبهات المدينة

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تمكنت قوات الجيش الوطني، مساء الأربعاء 8 سبتمبر/أيلول، من صد هجمات شنتها مليشيا الحوثي في عدد من جبهات مدينة تعز، جنوب غربي البلاد.
وبحسب بيان للمركز الإعلامي لمحور تعز، فقد تجددت المواجهات في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء، بين قوات الجيش الوطني من جهة، ومليشيا الحوثي الإرهابية من جهة أخرى في الجبهة الشمالية للمدينة.
وقال البيان ان قوات الجيش تمكنت من التصدي لهجوم مليشيا الحوثي في محيط الدفاع الجوي، وذلك بعد مواجهات عنيفة بمختلف الأسلحة.
وأكد، أن المواجهات أسفرت عن مقتل وجرح عدد من عناصر مليشيا الحوثي الإرهابية، فيما لا تزال جثثهم في أطراف الجبهة.
في السياق، أفشلت قوات الجيش الوطني، اليوم، محاولة تسلل لمليشيا الحوثي، في نقيل الكراش، بجبهة العنين، غربي المحافظة.
ونقل المركز الإعلامي للمحور عن مصدر ميداني قوله، إن مليشيا الحوثي حاولت التسلل مستغلةً مرور المدنيين كدروع بشرية، قبل أن يتمكن الجيش من التصدي لهم وإجبارهم على التراجع.
وأكد المصدر الميداني مقتل أثنين من عناصر مليشيا الحوثي وجرح آخرين بنيران الجيش الوطني.