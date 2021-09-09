الحكومة تدعو ”جروندبرج“ إلى البناء على الجهود السابقة في مساعيه لإحلال السلام في اليمن

الخميس 09 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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دعت الحكومة اليمنية، المبعوث الأممي هانز جروندبرج، الاربعاء 8 سبتمبر/أيلول، إلى البناء على الجهود السابقة في مساعيه لتحقيق السلام في اليمن وفقًا للمرجعيات الثلاث.



جاء ذلك خلال لقاء جمع مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة، الدكتور عبدالله السعدي والمبعوث الأممي في مقر البعثة اليمنية بنيويورك الأمريكية.



وذكر حساب البعثة اليمنية على تويتر، أن الدكتور السعدي عقد لقاء بنّاء مع المبعوث الأممي ناقشا خلاله "سُبل إنهاء الحرب في اليمن".



وأضاف أن السعدي أكد على "أهمية البناء على الجهود السابقة لتحقيق السلام على أساس المراجع المتفق عليها".



وهذا أول لقاء يجمع المبعوث الأممي مع مسؤول يمني، منذ تسلمه مهامه رسميًا الأحد الماضي.



ويستعد جروندبرج لإلقاء أول إحاطة له يوم غدٍ الجمعة عن مستجدات الوضع في اليمن وخططه لإدارة الملف اليمني.



ومن المتوقع أن يقوم المبعوث الاممي بزيارة إلى المنطقة في الأيام التي تلي الإحاطة، حسب ما أكده مصدر أممي لـ "يمن شباب نت"، يعقد خلالها نقاشات مع الرئيس عبد ربه منصور هادي، وغيره من مسؤولي الحكومة اليمنية، ومع قيادات الحوثيين، كما سيعقد نقاشات مع نظرائه الإقليميين والدوليين".