مقترح بتعليق العملية التعليمية حتى مطلع أكتوبر احترازا من كورونا

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رفعت إدارة مكتب التربية والتعليم في العاصمة المؤقتة عدن مقترحا الى محافظ المحافظة بتعليق العملية التعليمية حتى مطلع أكتوبر القادم.
وأرجعت المقترح لجملة من الأسباب والتحديات أهمها انتشار الموجة الثالثة من جائحة كورونا بين أوساط المعلمين والطلاب وارتفاع درجات الحرارة والرطوبة ما تسبب بوقوع حالات إغماء بين المعلمين والطلاب فضلا عن انقطاع خدمة الكهرباء لساعات طويلة.
كما وتضمنت الأسباب شحة المياه في المدارس وانقطاعها تماما في مدارس أخرى ما أدى لإغلاق المرافق الصحية في المنشآت التعليمية، وكذا صعوبة تنفيذ الإجراءات الاحترازية نظرا للكثافة الطلابية وعدم توفر العدد الكافي من المعلمين.