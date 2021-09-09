بعد فشلها في إغلاق الطريق الرئيسية المليشيات الحوثية تعلن مضاعف الجبايات والرسوم الجمركية على البضائع في صنعاء السعودية تعلن إحباط تهريب شبكة مرتبط ب حزب الله وفي حوزتها نصف طن من المخدرات التحالف العربي : يعلن تدمير 3طائرات مسيرةأطلقتها المليشيات الحوثية في اتجاه المملكة تعرف على 14سببا طبيا قد يدمر صحتك العقلية والجسدية وقد تجعلك متعب طول الوقت لاستخدام واتساب باحترافية.. إليك نصائح رائعة! طاهي رونالدو السابق يكشف أسراره الغذائية أمريكا تخصص 10 ملايين دولار مكافأة لمن يدلي بمعلومات عن وزير الداخلية في حكومة طالبان خبيرة تغذية تحذر من الكاتشب: يسبب 7 أمراض تحدّث عن عملية هجومية ناجحة لقوات الشرعية.. رئيس تحرير «مأرب برس» يكشف آخر تطورات معركة أطراف «مأرب» ”بحيبح“ يبحث مع السفير ”آل جابر“ تنفيذ 25 مشروعاً صحياً ويثمن الدعم السعودي لقطاع الصحة
أكد المتحدث الأمني لوزارة الداخلية السعودية العقيد طلال الشلهوب، أن المتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تمتهن تهريب المخدرات إلى المملكة، أسفرت عن إحباط محاولة إحدى شبكات إنتاج وتهريب المخدرات المرتبطة بتنظيم حزب الله اللبناني، لتهريب 451,807 أقراص إمفيتامين إلى المملكة، بحراً من لبنان إلى جمهورية نيجيريا الاتحادية، مخبأة داخل معدات ميكانيكية، حيث تم بالتنسيق مع الجهات النظيرة بنيجيريا ضبطها قبل شحنها إلى دولة أخرى وإرسالها إلى المملكة.
ونوه المتحدث الأمني بالتعاون الإيجابي للجهات النظيرة بجمهورية نيجيريا الاتحادية في متابعة وضبط المواد المخدرة، مؤكداً أن المملكة مستمرة في متابعة النشاطات الإجرامية التي تستهدف أمن المملكة وشبابها بالمخدرات، والتصدي لها وإحباطها، والقبض على المتورطين فيها