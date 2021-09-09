التحالف العربي : يعلن تدمير 3طائرات مسيرةأطلقتها المليشيات الحوثية في اتجاه المملكة

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علن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم (الخميس)، اعتراض وتدمير ثلاث طائرات دون طيار (مفخخة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية تجاه خميس مشيط (جنوب السعودية).
وأوضح التحالف في بيان، أن التصعيد الحوثي عدائي وهمجي لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية، مؤكداً أن «محاولات الحوثي إطلاق المسيرات تم التصدي لها ونتخذ حيالها الإجراءات الصارمة»