التحالف العربي : يعلن تدمير 3طائرات مسيرةأطلقتها المليشيات الحوثية في اتجاه المملكة

الخميس 09 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ الشرق الأوسط

عدد القراءات 236

علن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم (الخميس)، اعتراض وتدمير ثلاث طائرات دون طيار (مفخخة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية تجاه خميس مشيط (جنوب السعودية).

وأوضح التحالف في بيان، أن التصعيد الحوثي عدائي وهمجي لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية، مؤكداً أن «محاولات الحوثي إطلاق المسيرات تم التصدي لها ونتخذ حيالها الإجراءات الصارمة»