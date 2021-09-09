طاهي رونالدو السابق يكشف أسراره الغذائية

الخميس 09 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - وكالات

عدد القراءات 341

كشف الإيطالي جورجيو بارون، الطاهي السابق للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، أسرار النظام الغذائي الخاص باللاعب الذي انتقل مؤخرا من يوفنتوس إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وأشرف الطاهي الشهير جورجيو بارون على النظام الغذائي لكريستيانو رونالدو (36 عاما) طيلة الفترة التي قضاها في إيطاليا، أثناء لعبه في صفوف يوفنتوس.

وقال بارون في حديث لصحيفة "ذا ميرور" البريطانية، إن السر في نظام رونالدو الغذائي لا يكمن في الأطعمة باهظة الثمن، وإنما في كونها صحية.

وأضاف: "كنت أحضر له الأطعمة العضوية والأسماك والدجاج ولحم العجل والبيض والأفوكادو وزيت جوز الهند والأرز البني".

وبين بارون أن رونالدو كان يفضل اتباع نظام غذائي غني بالبروتين، مع تقليل السكريات والدهون والكربوهيدرات إلى الحد الأدنى.

وأشار الطاهي الإيطالي إلى أن رونالدو كان يحب المأكولات البحرية مثل القريدس والأخطبوط، هذا إلى جانب الحبوب الكاملة والسلطات، وأنه كان يستخدم زيت جوز الهند في وجبات النجم البرتغالي، لأنه يساعد على حرق السعرات الحرارية.

وأوضح الطاهي الشهير جورجيو بارون أن نظام رونالدو الغذائي كان مقترنا بتدريب شاق، كما أنه كان يحرص على تناول الطعام في وقت مبكر من المساء.