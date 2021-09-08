أمريكا تخصص 10 ملايين دولار مكافأة لمن يدلي بمعلومات عن وزير الداخلية في حكومة طالبان خبيرة تغذية تحذر من الكاتشب: يسبب 7 أمراض تحدّث عن عملية هجومية ناجحة لقوات الشرعية.. رئيس تحرير «مأرب برس» يكشف آخر تطورات معركة أطراف «مأرب» ”بحيبح“ يبحث مع السفير ”آل جابر“ تنفيذ 25 مشروعاً صحياً ويثمن الدعم السعودي لقطاع الصحة مباحثات ”يمنية ـ تركية“ للتعاون في مجال الأمن ”جاسوس الجيب“.. رأس حربة الحوثي في حرب اليمن (معلومات خطيرة) ”العسكرية الأولى“ ترفع جاهزيتها القتالية و”طميس“ يؤكد انها ”ستظل كالصخرة ضد كل المؤامرات“ تدشين إجراءات التنسيق والقبول بجامعة شبوة بحضور محافظة المحافظة ورئيس الجامعة رونالدو يكشف لماذا قرر منع والدته من حضور المباريات التي يشارك فيها 6 محافظات في اليمن قد تشهد أمطارا أكثر غزارة خلال الساعات القادمة
حذرت خبيرة التغذية، براين بالان، من أن الكاتشب لا يحتوي على بروتين أو ألياف، بل يحتوي على سكر وملح وتوابل، بالإضافة إلى شراب الذرة بالفركتوز، وذكرت في تقرير لها على موقع «هيلث شوتس» عدد من الأسباب التي يجب من أجلها التوقف عن تناول الكاتشب.
أوضحت بالان أن الاستهلاك المفرط للأطعمة التي تحتوي على شراب الذرة بالفركتوز يرتبط بزيادة مخاطر الإصابة بالسمنة ومقاومة الأنسولين وارتفاع نسبة الدهون الثلاثية وأمراض الكبد الدهنية، كما ترتبط الأطعمة المصنعة والمحفوظة بزيادة الالتهابات في الجسم، وحذرت من إمكانية ارتفاع ضغط الدم واختلال مستويات المعادن في الدم .
وتابعت أن الطعام الغني بالمغذيات يساعد في تغذية الجسم وبناء مناعته، ولكن الكاتشب ذو قيمة غذائية منخفضة، لأنه لا يحتوي على ألياف أو بروتين، وبالتالي فهو لا يمتلك أي فائدة فعلية للجسم، بالإضافة إلى خطره بسبب ارتباط السكر وشراب الذرة بالفركتوز مع ارتفاع نسبة الدهون الثلاثية ومشاكل القلب والسمنة ومقاومة الأنسولين.
تنصح خبيرة التغذية أولئك الذين يعانون من مشاكل في الجهاز الهضمي مثل إجهاد الجهاز الهضمي أو مرض الارتجاع المعدي المريئي بتجنب صلصة الطماطم، حيث يضم الكاتشب مجموعة متنوعة من الأحماض: حمض الماليك وحمض الستريك، اللذان يتسببان بحموضة المعدة والحموضة المعوية.
كما حذرت الأبحاث من ردود فعل تحسسية لدى تناول الكاتشب، بسبب غنى الطماطم بمادة الهيستامين المسببة للحساسية، كما أثبتت الدراسات ارتباط الأطعمة المصنعة والمحفوظة بخطر الالتهاب، وبالتالي فقد يتسبب الكاتشب بمشكلات في المفاصل، وبخطر الإصابة بحصوات الكلى لاحتوائه على نسبة عالية من الصوديوم تزيد من الكالسيوم في البول.