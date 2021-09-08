تحدّث عن عملية هجومية ناجحة لقوات الشرعية.. رئيس تحرير «مأرب برس» يكشف آخر تطورات معركة أطراف «مأرب»

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كشف الصحفي اليمني أحمد عايض رئيس تحرير موقع «مأرب برس» مساء اليوم الأربعاء عن آخر تطورات المعارك التي يخوضها أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية ضد مليشيات الحوثي الإيرانية بجبهات أطراف محافظة مأرب.
وقال الصحفي أحمد عايض في تصريح لـ«مأرب برس»نقلا عن مصادر عسكرية بأن قوات الشرعية ورجال القبائل نفذوا خلال الساعات القليلة الماضية عملية عسكرية هجومية واسعة استهدفت مواقع المليشيات الحوثية بجبهة الكسارة غربي مأرب.
وأوضح بأن العملية العسكرية نتج عنها تحرير عدة مواقع في ذات الجبهة والقضاء على العشرات من العناصر الحوثية الايرانية فيما لاذ من تبقى منها بالفرار.
واشار بان قوات الجيش تمكنت خلال هجومها من اغتنام اسلحة وذخائر وعتاد عسكري متنوع.. لافتًا بأن أكثر من 20 نسقا حوثيا تهاوت تحت نيران قوات الشرعية وضربات مقاتلات التحالف.
وذكر الصحفي عايض أن عشرات الجثث الحوثية لازالت مرمية بميدان المواجهات.