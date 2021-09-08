”بحيبح“ يبحث مع السفير ”آل جابر“ تنفيذ 25 مشروعاً صحياً ويثمن الدعم السعودي لقطاع الصحة

الأربعاء 08 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 09 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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التقى وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم محمد بحيبح، الاربعاء 8 سبتمبر/أيلول، بالمشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن السفير محمد بن سعيد آل جابر، اليوم، وذلك بمقر البرنامج بمدينة الرياض.

وثمّن وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم محمد بحيبح جهود البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن عبر مشاريعه التنموية في مُختلف المحافظات اليمنية والتي ساهمت في رفع كفاءة الخدمات الطبية، وتحسين الحياة اليومية لليمنيين، وزيادة فرص الحصول على العلاج، وتعزيز قدرات القطاع الصحي في اليمن، وبحثا خلال الاجتماع تذليل العقبات والصعوبات في المشاريع التنموية بقطاع الصحة وآفاق التعاون المستقبلي في المجال الصحي.

وجرى خلال اللقاء استعراض مشاريع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في قطاع الصحة والتي بلغت 25 مشروعاً طبياً، ومنها: متابعة استكمال مشروع إعادة تأهيل مستشفى عدن العام الممول من الصندوق السعودي للتنمية، ومشروع توريد معدات طبية وأجهزة لمركز الغسيل الكلوي بالمستشفى الجمهوري بعدن، ومشروع توفير معدات طبية وأجهزة لمركز سحب الدم بعدن، تسهيلًا وتسريعًا لحصول جميع الأهالي على الرعاية الطبية اللائقة، وكذلك تجهيز مستشفى هيئة مأرب العام ومستشفى كرى العام ومستشفى ٢٦ سبتمبر بمعدات طبية وأجهزة متنوعة بلغ عددها ٦٢ جهازاً ومعدة.

كما شملت مشاريع البرنامج إعادة تأهيل مركز نوجد الصحي بسقطرى المجهّز بـ ٤٩ جهاز ومعدة وأدوات طبية، ومشروع إعادة تأهيل لمركز عمدهن الصحي بسقطرى والذي تم توفير ٣٠ جهاز ومعدة وأدوات طبية، ومشروع إعادة تأهيل مركز الأمومة و الطفولة، ومشروع مدينة الملك سلمان الطبية بسعة مستشفى ١٠٠ سرير قيد التنفيذ، وهو مشروع لمدينة طبيّة مُتكاملة نوعيّة في محافظة المهرة، ومشروع إنشاء مركز الغسيل الكلوي بالمهرة والذي تم تجهيزه بعدد ٨٣ جهاز ومعدة وأدوات طبية، ومشروع إنشاء وتجهيز بالمعدات الطبية لمركز العمليات و العناية المركزة والذي يرتبط بمستشفى الغيضة المركزي ومتخصص بالعمليات الكبرى والمعقدة، وتم توفير ١٣٤جهاز ومعدة وادوات طبية لهذا المشروع الهام، إسهاماً في يسهم في تعزيز الصحة الجيدة ورفع القدرة الاستيعابية.

كما تم استعراض ما قام به البرنامج من توفير سيارات الإسعاف المجهزة بكامل التجهيزات الطبية لمستشفى هيئة مأرب العام، ومستشفى كرى العام، لنقل المصابين والحالات الحرجة التي تحتاج إلى تدخل طبي، وتوفير سيارات إسعاف مجهزة لخدمة المرضى في محافظات سقطرى وحضرموت وحجة والجوف.

واستعراضا مساهمة مشاريع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بقطاع الصحة في رفع كفاءة الخدمات الطبية، وحسّنت من جودة الرعاية الصحية المقدمة للمستفيدين اليمنيين، ودوره في توفير ما يحتاجه القطاع الصحي تعزيزاً لجاهزية المنشآت الصحية في مختلف المحافظات اليمنية.

تم الاتفاق على عدد من المشاريع العاجلة من البرنامج السعودي لتنمية واعمار اليمن والحاجة الى اللقاءات القادمة بين الفنيين لاستكمالها ومنها جهاز رنين مغناطيسي لهيئة مستشفى مأرب وهو الجهاز الثاني من البرنامج للصحة باليمن بعد الجهاز الجاري تركيبه في مستشفى عدن العام ومتابعة مشروع علاج مرضى السرطان بالمكلا والدعم الفني والتقني والتدريب وبناء القدرات لوزارة الصحة اليمنية وعدد من المشاريع الاخرى ومتابعة المشاريع الجاري تنفيذها

كما تم استعراض ما تم تنفيذه من قبل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن حيث نفذ أكثر من 204 مشروعاً ومبادرة تنموية في مختلف المحافظات اليمنية خدمةً لليمن في 7 قطاعات أساسية، وهي: التعليم، والصحة، والمياه، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية.