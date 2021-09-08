”بحيبح“ يبحث مع السفير ”آل جابر“ تنفيذ 25 مشروعاً صحياً ويثمن الدعم السعودي لقطاع الصحة مباحثات ”يمنية ـ تركية“ للتعاون في مجال الأمن ”جاسوس الجيب“.. رأس حربة الحوثي في حرب اليمن (معلومات خطيرة) ”العسكرية الأولى“ ترفع جاهزيتها القتالية و”طميس“ يؤكد انها ”ستظل كالصخرة ضد كل المؤامرات“ تدشين إجراءات التنسيق والقبول بجامعة شبوة بحضور محافظة المحافظة ورئيس الجامعة رونالدو يكشف لماذا قرر منع والدته من حضور المباريات التي يشارك فيها 6 محافظات في اليمن قد تشهد أمطارا أكثر غزارة خلال الساعات القادمة اعلان هام من الداخلية السعودية بشأن السفر من والى 3 دول بينها الإمارات عشرات الحوثيين يسقطون في محيط مأرب والمعارك تشتعل في جبهتين.. آخر المستجدات وفاة الشامي وسلام الأكاديميان في جامعة صنعاء
بحث وزير الداخلية اليمني إبراهيم حيدان، اليوم الأربعاء 8 سبتمبر/أيلول، مع السفير التركي لدى اليمن مصطفى بولات التعاون الأمني والتدريبي بين البلدين.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن وزير الداخلية عبر عن تطلع اليمن للاستفادة من الخبرات التركية في مجال مكافحة الارهاب والقرصنة البحرية والأمن السيبراني.
من جانبه، أكد السفير التركي دعم بلاده لليمن لتجاوز محنته نتيجة الانقلاب الحوثي وما يعانيه الشعب اليمني من ويلات الحرب والوضع الإنساني الصعب.
وجدد السفير التركي على موقف بلاده الداعم للشرعية ووحدة وسيادة واستقرار اليمن.
وتشهد اليمن حرباً منذ عام 2014، بين الحكومة اليمنية والحوثيين الذي يسيطرون على العاصمة اليمنية صنعاء.
وفي مارس/أذار2015 تشكل التحالف بقيادة السعودية لدعم الحكومة الشرعية ومنذ ذلك الوقت ينفذ غارات جوية ضد الحوثيين في أكثر من جبهة.
وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى مقتل 233 ألف يمني خلال سنوات الحرب الماضية، كما تسبب القتال الدائر في البلاد بأسوأ أزمة إنسانية في العالم.