مباحثات ”يمنية ـ تركية“ للتعاون في مجال الأمن

الأربعاء 08 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 08 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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بحث وزير الداخلية اليمني إبراهيم حيدان، اليوم الأربعاء 8 سبتمبر/أيلول، مع السفير التركي لدى اليمن مصطفى بولات التعاون الأمني والتدريبي بين البلدين.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن وزير الداخلية عبر عن تطلع اليمن للاستفادة من الخبرات التركية في مجال مكافحة الارهاب والقرصنة البحرية والأمن السيبراني.

من جانبه، أكد السفير التركي دعم بلاده لليمن لتجاوز محنته نتيجة الانقلاب الحوثي وما يعانيه الشعب اليمني من ويلات الحرب والوضع الإنساني الصعب.

وجدد السفير التركي على موقف بلاده الداعم للشرعية ووحدة وسيادة واستقرار اليمن.

وتشهد اليمن حرباً منذ عام 2014، بين الحكومة اليمنية والحوثيين الذي يسيطرون على العاصمة اليمنية صنعاء.

وفي مارس/أذار2015 تشكل التحالف بقيادة السعودية لدعم الحكومة الشرعية ومنذ ذلك الوقت ينفذ غارات جوية ضد الحوثيين في أكثر من جبهة.

وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى مقتل 233 ألف يمني خلال سنوات الحرب الماضية، كما تسبب القتال الدائر في البلاد بأسوأ أزمة إنسانية في العالم.