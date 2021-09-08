”العسكرية الأولى“ ترفع جاهزيتها القتالية و”طميس“ يؤكد انها ”ستظل كالصخرة ضد كل المؤامرات“

الأربعاء 08 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 08 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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قال قائد المنطقة العسكرية الأولى اللواء الركن صالح طيمس، الاربعاء 8 سبتمبر/أيلول، إن "المنطقة العسكرية الأولى والوحدات الأمنية ستظل عند مستوى ثقة القيادة السياسية والعسكرية كالصخرة التي تتحطم عليها كل المؤامرات".

وأضاف طيمس -خلال ترأسه اليوم بمقر قيادة المنطقة، اجتماعا ضم رؤساء الشعب وقادة الكتائب والضباط بالمنطقة العسكرية الاولى- "سندافع عن اليمن الاتحادي وسنبذل اغلى ما نملك وهي دمائنا للحفاظ على الاستقرار في وادي وصحراء حضرموت"، وفقا لما أوردته وكالة "سبأ" الرسمية.

وشدد على قادة الوحدات والكتائب رفع درجة الجاهزية القتالية واليقظة والحس الأمني إلى أعلى المستويات والايفاء بالمهام الموكلة لحفظ الأمن والاستقرار والسكينة العامة وردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار وادي وصحراء حضرموت.

ودعا القائد العسكري كافة الوحدات للالتزام والتقيد بالانضباط العسكري، وأن يكون الجميع على يقظة عالية للتصدي لخطر مليشيات الحوثي والارهاب وعصابات التهريب واي تهديدات يمكن ان تحصل في نطاق المنطقة العسكرية الاولى ووحداتها.

وأضاف اللواء طيمس "لن ننجر إلى أي فوضى او استفزاز لكننا لن نفرط أو نتهاون مع أي اعتداء من أي جهة كان وسنظل حماة للوطن مستمدين شرعيتنا من الدستور وما يمليه علينا واجبنا وقسمنا العسكري".

وترحم الحاضرون على ارواح شهداء اللواء 23 ميكا الذين استشهدوا اليوم اثناء تأديتهم مهامهم القتالية وجميع الشهداء بالمنطقة العسكرية الاولى وشهداء الوطن الذين قدموا ارواحهم فداء للوطن.

وعبر اللواء طيمس عن الشكر والتقدير لمرجعية قبائل حضرموت وكافة المكونات الاجتماعية والقبلية والسياسية بالوادي والصحراء لموقفهم الموحد الرافض لأي تدخلات من خارج المحافظة لخلط الأوراق أو تدشين مشاريع الخراب والفتن بحضرموت.

وتأتي تصريحات اللواء طيمس بعد الكشف عن مخططات لمليشيات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا، للتصعيد في محافظة حضرموت وشبوة والمهرة لنشر الفوضى والسيطرة على مؤسسات الدولة.