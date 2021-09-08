تدشين إجراءات التنسيق والقبول بجامعة شبوة بحضور محافظة المحافظة ورئيس الجامعة

الأربعاء 08 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 07 مساءً / مارب برس - خاص

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محافظ شبوة ورئيس الجامعة يدشنان إجراءات التنسيق والقبول بجامعة شبوة للعام الجامعي 2020/2021م الأربعاء 8 سبتمبر إعلام الجامعة دشن محافظ محافظ محافظة شبوة الأستاذ محمد صالح بن عديو ورئيس جامعة شبوة الأستاذ الدكتور توفيق سريع باسردة اليوم الأربعاء إجراءات التنسيق والقبول بكليات جامعة شبوة للعام الجامعي 2022/2021م . وخلال التدشين أستمع المحافظ بن عديو من نيابة شؤون الطلاب بالجامعة إلى شرح مفصل حول الإجراءات المتبعة والمعتمدة في عملية التنسيق والقبول الإلكتروني للطلاب الراغبين في الإلتحاق بمختلف كليات الجامعة ..مشيرين إلى أن نظام التنسيق والقبول وآلياته عبر التسجيل الإلكتروني يتيح المجال أمام جميع الطلاب في الداخل والخارج في تسجيل بياناتهم بكل يسر وسهولة ويضمن الشفافية المطلقة بالإضافة إلى إنه يوفر الجهد والوقت للإلتحاق في أي كلية حسب أنظمة وشروط القبول والمفاضلة . وعقب التدشين عبر رئيس جامعة شبوة ، توفيق سريع باسردة، عن شكره وتقديره للقيادة السياسية ممثلة في فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي ودولة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك ووزير التعليم العالي الدكتور أحمد الوصابي ومحافظ محافظة شبوة الإستاذ محمد صالح بن عديو الذين كان لهم الدور الكبير في دفعنا للإنطلاق بهذه الجامعة وافتتاح كليات نوعية فيها . مثمناً دور الأستاذ محمد صالح بن عديو محافظ محافظة شبوة، على دعمه ألا محدود وحضوره واهتمامه في إنجاح فعاليات الجامعة بشكل عام وأضاف الدكتور باسردة أن هذا اليوم الذي تكلل بقبول أول طالب في الجامعة يعتبر عرس لشبوة وأبناءها باعتباره إنطلاق حقيقي نحو تحقيق الريادة والتميز في العمل الأكاديمي بالمحافظة.