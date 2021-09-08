رونالدو يكشف لماذا قرر منع والدته من حضور المباريات التي يشارك فيها توقعات مركز الأرصاد لحالة الطقس خلال الـ 24 ساعة القادمة و 6 محافظات قد تشهد أمطارا أكثر غزارة اعلان هام من الداخلية السعودية بشأن السفر من والى 3 دول بينها الإمارات عشرات الحوثيين يسقطون في محيط مأرب والمعارك تشتعل في جبهتين.. آخر المستجدات وفاة الشامي وسلام الأكاديميان في جامعة صنعاء في محاولة لإخفاء المتورطين الرئيسيين من قيادته تهديدات حوثية بتصفية المحقق الرئيسي في قضية عبدالله الأغبري و إبتزاز اليمنيات كبرت أحلامي في بلد منكوب يمنية تخطف أنظار العالم بصوتها والوكيل مفتاح في إجتماع عاجل مع الأوتشا واليونيسيف المناقشة الوضع الإنساني في محافظة مأرب تكريم 213 حافظًا وحافظًة لكتاب الله منهم 37 مجازًا ومجازة بحضرموت بعد قرار الملك سلمان بإقالته والتحقيق معه..من هو الفريق أول خالدبن قرار الحربي
في تصريحات لصحيفة ديلي ميل الإنجليزية كشف البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، الأسباب التي دفعته مؤخراً لمنع والدته ماريا دولوريس من حضور المباريات، التي يشارك فيها خاصة بعد انتقاله لمان يونايتد، مؤكداً أن الأمر يأتي من أجل مصلحتها.
رونالدو أكد أن والدته تشعر بالتوتر الشديد أثناء مشاهدته في المباريات كما تقلق لدرجة تسببت في تعرضها للإغماء مرتين داخل الاستاد كما كسرت أحد أسنانها عدن سقوطها قائلاً: لا يُسمح لها الآن بمشاهدة المباريات الكبيرة.
ولفت رونالدو في تصريحات إعلامية أنه شدد على والدته بعدم متابعة مبارياته أو الحضور للمدرجات مهما كانت الظروف، حيث نقل لها خوفه الشديد عليها بعدما فقد والده قبل سنوات، ولا يريد أن يفقدها هي الأخرى، لذلك اتخذ قراراً بمنعها من حضور المباريات الكبرى له مع المنتخب أو الأندية التي يلعب بها.
رونالدو طلب من أفراد أسرته البقاء مع والدته في البيت لمساعدته في عدم التوتر وتحدث النجم الأسطوري عن الدور المحوري لأمه في حياته، حيث أكد أنه مدين لها بمسيرته الكروية الناجحة.
ويستعد كريستيانو رونالدو لبدء رحلته الثانية في صفوف مانشستر يونايتد، الذي رحل عنه في صيف 2009 متوجهاً إلى ريال مدريد الإسباني قبل انتقاله إلى يوفنتوس الإيطالي، ومن ثم العودة إلى ملعب "أولد ترافورد" معقل "الشياطين الحمر"، ومن المنتظر أن يظهر بقميص مانشستر يونايتد أمام ضيفه نيوكاسل يونايتد السبت المقبل.