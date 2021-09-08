توقعات مركز الأرصاد لحالة الطقس خلال الـ 24 ساعة القادمة و 6 محافظات قد تشهد أمطارا أكثر غزارة

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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الاربعاء، استمرار هطول الأمطار على المحافظات الجبلية في اليمن والهضاب الداخلية والمناطق الساحلية خلال الـ 24 ساعة المقبلة.
وأشار المركز في نشرته الجوية، إلى احتمال هطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالعواصف الرعدية على مناطق متفرقة من المحافظات الجبلية قد تكون أكثر غزارة على أجزاء من محافظات تعز، إب، الضالع، ريمة، ذمار و المحويت .
وقد تمتد الأمطار شرقاً باتجاه الهضاب الداخلية لمحافظات البيضاء، أبين، شبوة، حضرموت والمهرة ، وغرباً إلى السواحل الغربية والمناطق الداخلية المقابلة لها.
وذكر المركز أنه من المتوقع هطول أمطار متفرقة على أجزاء من السواحل الجنوبية والشرقية.
وحسب المركز سيستمر هبوب الرياح الموسمية الجنوبية الغربية على أرخبيل سقطرى وأجزاء من السواحل الجنوبية والشرقية .
ونبه المركز المواطنين من تدفق السيول في الشعاب والوديان ونصح بعدم التواجد في بطون الأودية أثناء وبعد هطول الأمطار، محذراً من انخفاض الرؤية الأفقية نتيجة هطول الأمطار وتكوّن الشابورة المائية أو الضباب في المنعطفات والمنحدرات الجبلية .
كما حذر من الرياح الشديدة واضطراب البحر وارتفاع الموج في أرخبيل سقطرى وأجزاء من السواحل الجنوبية والشرقية.
وأوضح المركز أن كمية الأمطار التي هطلت خلال ال24 ساعة الماضية في بعض محطات الرصد الجوي جاءت على النحو الآتي المعافر- تعز : 6.3 ملم، صرفيت-المهرة : 0.2 ملم.
وهطلت أيضاً أمطار متفرقة على أجزاء من المحافظات الجبلية و الهضاب الداخلية وكانت خارج نطاق محطات الرصد الجوي.