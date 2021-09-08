اعلان هام من الداخلية السعودية بشأن السفر من والى 3 دول بينها الإمارات

الأربعاء 08 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-وكالات

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أعلن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية، يوم الثلاثاء، إيقاف تعليق القدوم إلى المملكة عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية من الإمارات وجنوب إفريقيا والأرجنتين اعتبارًا من الساعة 11 صباح (اليوم الأربعاء).

وقال إنه إشارة إلى ما سبق إعلانه بشأن تعليق السفر إلى عدد من دول العالم والقدوم منها، وبناءً على المتابعة المستمرة للوضع الوبائي محليًا وعالميًا، وبناءً على ما رفعته الجهات الصحية المختصة عن تطورات جائحة فيروس كورونا المستجد ومدى استقرار الوضع الوبائي في جميع دول العالم، فقد تقرر إيقاف تعليق القدوم إلى المملكة عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية اعتبارًا من الساعة 11:00 من صباح يوم الأربعاء 1 صفر 1443 هـ الموافق 8 سبتمبر 2021 م، وذلك من الدول الثلاث الآتية:

- دولة الإمارات العربية المتحدة.

- جمهورية جنوب إفريقيا.

- جمهورية الأرجنتين.

والسماح بسفر المواطنين إلى الدول المشار إليها.

كما أكد المصدر على أهمية الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المعتمدة.

وأوضح أن جميع الإجراءات والتدابير تخضع للتقييم المستمر من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة، وذلك حسب تطورات الوضع الوبائي في العالم.

وكانت وزارة الداخلية السعودية، أعلنت في الثالث من شهر يوليو الماضي، منع سفر المواطنين إلى عدد من الدول دون الحصول على إذن مسبق من الجهات المعنية.

كما تقرر تعليق القدوم من كل من جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية فيتنام الاشتراكية، بالإضافة إلى جمهورية أفغانستان، إلا لمن مكث 14 يوماً خارج تلك الدول الأربع، من غير المواطنين، فضلاً عن جميع الدول المعلنة سابقاً، وتشمل: ليبيا وسوريا ولبنان واليمن وإيران وتركيا وأرمينيا والصومال والكونغو الديمقراطية وفنزويلا وروسيا البيضاء والهند.

وتم إيقاف الرحلات الجوية مع الدول الممنوع السفر منها وإليها، وتطبيق الحجر المؤسسي على جميع القادمين منها، مواطنين وغيرهم.