عشرات الحوثيين يسقطون في محيط مأرب والمعارك تشتعل في جبهتين.. آخر المستجدات

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تجددت المعارك اليوم الأربعاء في محيط محافظة مأرب (شمال شرق اليمن)، بين قوات الجيش الوطني والمقاومة من جهة وميليشيات الحوثي من جهة اخرى.
وأوضح مصدر عسكري أن غالبية الاشتباكات دارت خلال الساعات الـ 24 الماضية.
وذكر لوكالة "فرانس برس" أن أكثر من 60 من الحوثيين لقوا حتفهم في غارات جوية ومعارك، فيما قتل 18 من القوات الشرعية خلال الـ 48 ساعة الماضية.
وقال المصدر إن الحوثيين "شنوا هجمات متزامنة أمس استمرت حتى فجر اليوم الأربعاء" مشيرا الى أن قوات الحكومة اليمنية تمكنت من صد تلك الهجمات.
في ذات السياق قالت مصادر عسكرية، إن جبهات المشجع والكسارة غرب وشمال غرب مأرب، تشهد معارك عنيفة منذ فجر اليوم، إثر هجمات حوثية.
وأوضحت المصادر أن قوات الجيش تصدت ببسالة لهجمات الحوثيين وكبدتهم خسائر فادحة في العتاد والأرواح.
الى ذلك ذكر "مركز سبأ الإعلامي"، نقلاً عن مصدر ميداني، أن العشرات من مسلحي مليشيا الحوثي لقو مصرعهم في المعارك التي لاتزال مستمرة على أطراف مأرب.
وأَضاف أن مدفعية الجيش استهدفت تجمعاً لمليشيا الحوثي غربي مأرب.
أتى ذلك، بعد أن عمدت الميليشيات إلى استقدام تعزيزات بشرية على مدى اليومين الماضيين، من أربع محافظات تخضع لسيطرتها ونقلتهم إلى جبهات مأرب.