وفاة الشامي وسلام الأكاديميان في جامعة صنعاء

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توفي نائب عميد كلية الشريعة والقانون بجامعة صنعاء الدكتور علي الشامي،امس الثلاثاء، في ظروف غامضة.
والشامي هو نجل القياد البارز في جماعة الحوثي اللواء عبدالقادر الشامي المعين نائبا لرئيس جهاز الامن والمخابرات.
ولم تعرف أسباب وفاة الشامي، الذي قضى بعد يوم واحد فقط من رحيل أستاذ المحاسبة الشهير البروفيسور محمد فضل الارياني، في ذروة موجة جديدة من وباء كورونا .
ونعت جامعة صنعاء، نائب عميد كلية الشريعة والقانون الدكتور علي عبدالقادر الشامي، الذي وافاه الأجل اليوم بعد حياةٍ حافلةٍ بالعطاء في خدمة الوطن،وفق بيان للجامعة.
وبحسب بيان النعي فقد شيع جثمان الشامي الى مثواه الأخير في العاصمة صنعاء بعد الصلاة عليه صباح الأربعاء.
كما اعلن اليوم عن وفاة استاذ الاعلام بجامعة صنعاء الدكتور محمد عبدالجبار سلام بعد معاناة مع المرض.