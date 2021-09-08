في محاولة لإخفاء المتورطين الرئيسيين من قيادته تهديدات حوثية بتصفية المحقق الرئيسي في قضية عبدالله الأغبري و إبتزاز اليمنيات كبرت أحلامي في بلد منكوب يمنية تخطف أنظار العالم بصوتها والوكيل مفتاح في إجتماع عاجل مع الأوتشا واليونيسيف المناقشة الوضع الإنساني في محافظة مأرب تكريم 213 حافظًا وحافظًة لكتاب الله منهم 37 مجازًا ومجازة بحضرموت بعد قرار الملك سلمان بإقالته والتحقيق معه..من هو الفريق أول خالدبن قرار الحربي مصر تجهز شحنة مساعدات طبية لليمن و”بحيبح“ يثمن دعمها الأول منذ2017...سفير قطر في الرياض يسلم أوراق اعتمادة للخارجية السعودية إجلاء 129 مهاجراً أفريقيا من مطار عدن إلى أديس أبابا 5فيتامينات تدفع ذاكرة الطفل إلى أقصى طاقتها مع بداية العام الدراسي خلال مؤتمر دولي.. اليمن يطالب بوزيع عادل للقاحات كورونا
لا تزال مليشيا الحوثي تحتجز الضابط اليمني عبدالله الأسدي -الذي حقق في قضية تجسس وابتزاز يمنيات- في السجن المركزي وسط ظروف سيئة، رغم إعدام المتهمين الأربعة بقتل الشاب عبدالله الأغبري أمس (الإثنين)، ما يؤكد الاتهامات التي تناولها عدد من الناشطين بضلوع قيادات حوثية في جريمة التجسس على جوالات نساء يمنيات وابتزازهن التي كاد الأغبري يفضح خيوطها والأطراف المتورطة فيها للرأي العام لولا تصفيته.
وقال مصدر حقوقي يمني لـ«عكاظ»، إنهم تلقوا اتصالات من أسرة الضابط الأسدي أكدت أن المليشيا اعتقلته في أكتوبر الماضي أمام ضغط الرأي العام، لكن القبائل أفرجت عنه لمدة ثلاثة أيام، وأعادته المليشيا مجدداً للسجن ولا يزال منذ 7 أشهر معتقلا في السجن المركزي، وتمنع أسرته من زيارته ويعاني من وضع صحي خطير.
وأضاف أن قيادات حوثية حاولت الضغط على الأسدي لإخفاء القضية وتمييعها وظلت لأسابيع في أدراج المباحث دون إحالتها للقضاء والقبض على عصابة عبدالله السباعي «صاحب محل الجوالات وضابط مخابرات حوثي» لكنه انحاز لشرف مهنته وكشف الحقيقة للرأي العام عبر تسريب نتائج التحقيقات وفيديوهات تعذيب الأغبري وعدد من الوثائق والمعلومات عبر صفحات التواصل الاجتماعي، ما أجبر القضاء الحوثي على التحرك للقبض على العصابة وإصدار أحكام سريعة بحق المتهمين بقيادة السباعي الذي أعدم بجانب 3 آخرين.
وقد تولى الضابط الأسدي الذي كان يعمل في مباحث العاصمة مسؤولية التحقيق في قضية مقتل الأغبري، وتوصل من خلال التسجيلات إلى أسرار العصابة، وبعدها حاولت قيادات حوثية الضغط عليه لتمييع القضية وإخفائها، لكنه انحاز لشرف مهنته وسلم أسرة الضحية الأغبري وثائق وفيديوهات التعذيب والقتل لتتحول إلى قضية رأي عام وغضب في الشارع اليمني، ما أجبر المليشيا على الزج بالمتورطين العاملين في المحل في السجن ومحاكمتهم وإخفاء القيادات الحوثية المتورطة