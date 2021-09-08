تكريم 213 حافظًا وحافظًة لكتاب الله منهم 37 مجازًا ومجازة بحضرموت

الأربعاء 08 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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كرمت الجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت، وبرعاية من وزير الأوقاف والإرشاد، محمد عيضة شبيبة، ٢١٣ حافظًا وحافظة، منهم ٣٤ مجازًا ومجازة برواية حفص، و ٣ مجازون بالقراءات.



وفي الحفل ألقى أ. أحمد علي السعدي المدير العام لمكتب وزارة الأوقاف والإرشاد بساحل حضرموت كلمة معالي الوزير الشيخ محمد عيضة شبيبة، أكد خلالها على المسؤولية العظيمة التي تقع على عاتق المعلمين والمعلمات لإخرج جيلٍ قرآني ِفاهم لتعاليم القرآن، شاكراً في الوقت ذاته الجهود التي تبذلها الجمعية الخيرية لتعليم القرآن في رعاية وتحفيظ أكثر من 35000 حافظ وحافظة على إمتداد مديريات ساحل حضرموت.

ورحب فضيلة الشيخ/ د. باسم صالح الحبشي رئيس الجمعية بالحاضرين، مؤكدًا أن الجمعية تفخر وتعتز بإقامة هذا المهرجان لتكريم حفاظ كتاب داعياً المكرمين إلى تجسيد القيم السامية العظيمة وترجمة تعاليم القرآن إلى واقع معاش.



حضر المهرجان جمع غفير من المسؤولين، ورجال الأعمال، وأولياء الأمور.