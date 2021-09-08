تكريم 213 حافظًا وحافظًة لكتاب الله منهم 37 مجازًا ومجازة بحضرموت بعد قرار الملك سلمان بإقالته والتحقيق معه..من هو الفريق أول خالدبن قرار الحربي مصر تجهز شحنة مساعدات طبية لليمن و”بحيبح“ يثمن دعمها الأول منذ2017...سفير قطر في الرياض يسلم أوراق اعتمادة للخارجية السعودية إجلاء 129 مهاجراً أفريقيا من مطار عدن إلى أديس أبابا 5فيتامينات تدفع ذاكرة الطفل إلى أقصى طاقتها مع بداية العام الدراسي خلال مؤتمر دولي.. اليمن يطالب بوزيع عادل للقاحات كورونا إنقلاب غينيا: من هو الرجل الحديدي الذي صنع الحدث هذا الاسبوع ”بن مبارك“ يوضح للغرب حقيقة ”الحصار المزعوم“ عاجل: مليشيا الحوثي تختطف الفنان ”يوسف البدجي“ من أمام منزله بصنعاء بعد أيام قليلة من اعتقال الفنان ”أصيل أبو بكر“
كرمت الجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت، وبرعاية من وزير الأوقاف والإرشاد، محمد عيضة شبيبة، ٢١٣ حافظًا وحافظة، منهم ٣٤ مجازًا ومجازة برواية حفص، و ٣ مجازون بالقراءات.
وفي الحفل ألقى أ. أحمد علي السعدي المدير العام لمكتب وزارة الأوقاف والإرشاد بساحل حضرموت كلمة معالي الوزير الشيخ محمد عيضة شبيبة، أكد خلالها على المسؤولية العظيمة التي تقع على عاتق المعلمين والمعلمات لإخرج جيلٍ قرآني ِفاهم لتعاليم القرآن، شاكراً في الوقت ذاته الجهود التي تبذلها الجمعية الخيرية لتعليم القرآن في رعاية وتحفيظ أكثر من 35000 حافظ وحافظة على إمتداد مديريات ساحل حضرموت.
ورحب فضيلة الشيخ/ د. باسم صالح الحبشي رئيس الجمعية بالحاضرين، مؤكدًا أن الجمعية تفخر وتعتز بإقامة هذا المهرجان لتكريم حفاظ كتاب داعياً المكرمين إلى تجسيد القيم السامية العظيمة وترجمة تعاليم القرآن إلى واقع معاش.
حضر المهرجان جمع غفير من المسؤولين، ورجال الأعمال، وأولياء الأمور.