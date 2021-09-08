بعد قرار الملك سلمان بإقالته والتحقيق معه..من هو الفريق أول خالدبن قرار الحربي

الأربعاء 08 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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جاء قرار العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، مساء أمس، بإقالة مدير الأمن العام، الفريق أول خالد بن قرار الحربي، من منصبه وأحالته للتحقيق، لتكشف عن قضية فساد كبيرة في المملكة.

وأمر الملك سلمان بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، بأن "تنهى خدمة الفريق الأول، خالد بن قرار بن غانم الحربي، مدير الأمن العام، بإحالته إلى التقاعد مع إحالته للتحقيق".

مؤكدا على أن "تتولى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد استكمال إجراءات التحقيق مع كل من له علاقة بذلك، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بحقهم".

​ومشيرا إلى أن أمره جاء "بناء على ما رفعته الجهة المعنية عن ارتكاب الحربي لتجاوزات ومخالفات عديدة بهدف الاستيلاء على المال العام والانتفاع الشخصي، وتوجه التهمة له بارتكاب عدد من الجرائم منها التزوير والرشوة واستغلال النفوذ بمشاركة ثمانية عشر شخصا من منسوبي القطاع العام والخاص".

وقبل الإعلان عن قرار الملك سلمان بن العزيز، أعلنت سلطات مكافحة الفساد في المملكة، الثلاثاء، تفاصيل ضبطها قضايا تقدر قيمتها بمئات الملايين من العملة المحلية، تورط في بعضها عسكريين بينهم ضباط حاليين ومتقاعدين قالت السلطات إنهم تورطوا في قضايا فساد كبيرة.

ونشرت وكالة الأنباء السعودية، السيرة الذاتية للفريق أول خالد بن قرار الحربي، الذي صدر بحقه أمر الملك سلمان.

وأشارت الوكالة إلى أن الحربي من مواليد المدينة المنورة عام 1962، وبدأ خدمته العسكرية 1981.

ولفتت الوكالة إلى أن الحربي التحق بكلية الملك فهد الأمنية بالرياض وتخرج منها عام 1402هـ (1981م)، برتبة ملازم حاملاً درجة البكالوريوس في العلوم الأمنية.

وقالت إنه تم تعينه في قوات الطوارئ الخاصة بمنطقة المدينة المنورة، وعمل في كل أقسام القوة، وتدرج فيها من قائد سرية وقائد كتيبة وقائداً لمركز التجنيد والتدريب ومديراً للعمليات.

وعين الحربي قائدا لقوة المدينة المنورة عام (2001م) وفي نهاية عام (2006)، حيث نقل للعمل في قيادة قوات الطوارئ الخاصة حيث عين مديراً للعمليات ومن ثم مساعداً، وفي عام (2010م) عين قائداً لقوات الطوارئ الخاصة.

وفي 2015 أصدر الملك سلمان أمرا بترقيته إلى رتبة فريق، وفي العالم التالي له صدر أمرا ملكيا آخر بترقيته إلى رتبة فريق أول، وفي 2017 شغل منصب قائد قوات الطوارئ الخاصة.

وشغل الحربي منصب قائد قوات أمن الحج للعام 2016، وعين قائدا لأمن العمرة والحج للعام 2017.

وفي ديسمبر/ كانون الأول 2018 أصدر الملك سلمان قرارا بتولي الحربي منصب مدير الأمن العام التابع لوزارة الداخلية السعودية، واستمر في منصبه حتى قرار إعفائه مساء أمس الثلاثاء