مصر تجهز شحنة مساعدات طبية لليمن و”بحيبح“ يثمن دعمها

الأربعاء 08 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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بحث وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم محمد بحيبح اليوم مع السفير المصري لدى بلادنا أحمد فاروق جوانب التعاون بين البلدين في المجال الصحي والدعم الصحي المقدم من جمهورية مصر العربية لبلادنا.

واستعرض وزير الصحة الجهود التي تقوم بها الوزارة في مواجهة وباء كورونا في ظل المعاناة الكبيرة التي يعيشها المجتمع اليمني منذ الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا على الدولة والشرعية.

وثمن الوزير بحيبح المساعدات الطبية التي قدمتها مصر لبلادنا خلال الفترة الماضية مؤكدا على عمق الروابط بين الشعبين الشقيقين.

من جانبه اكد السفير المصري احمد فاروق أن مصر بصدد إعداد وتجهيز شحنة مساعدات من المستلزمات الطبية وذلك للوقوف بجانب الشعب اليمني الشقيق في محنته ومجابهة انتشار فيروس كورونا والأوبئة الأخرى.

مؤكدا استمرار دعم بلاده لليمن في كافة المجالات في اطار العلاقات الثنائية المتينة بين البلدين.

حضر اللقاء وكيل مساعد وزارة الصحة العامة السكان د.عبدالرقيب الحيدري، والملحق الطبي في سفارة بلادنا بالرياض د.محمد السعدي.