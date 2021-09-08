إجلاء 129 مهاجراً أفريقيا من مطار عدن إلى أديس أبابا

الأربعاء 08 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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أعلنت السلطات اليمنية اجلاء 129 مهاجراً غير شرعياً بشكل طوعي، من مطار عدن الدولي إلى أديس أبابا، ضمن برنامج العودة الطوعية التابع لمنظمة الهجرة الدولية.

وقالت وكالة "سبأ" الرسمية، أنه تم عملية نقل الراغبين بالعودة الطوعية بإشراف وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، والتنسيق والتعاون مع منظمة الهجرة الدولية، والحكومة الأثيوبية.

ويذكر أن هذه هي الرحلة الطوعية الثالثة خلال العام 2021، لنقل حوالي 4 آلاف مهاجر أثيوبي من إجمالي 260 ألف مهاجراً غير شرعي.

وكانت منظمة الهجرة، أعلنت في وقت سابق مغادر 300 مهاجر من عدن إلى أديس أبابا هذا الأسبوع في رحلتين ضمن برنامج العودة الإنسانية الطوعية الذي تديره المنظمة الدولية، إلى جوار هذه الرحلة التي وصلت اليوم الثلاثاء أديس أبابا

وعبرت المنظمة عن أملها في أن يستمر تسيير رحلتين أسبوعياً حتى نهاية هذا العام، وتوسيع برنامج بالعودة الطوعية ليشمل مناطق أخرى مثل مأرب الذي فيها الصراع مستمر.