خلال مؤتمر دولي.. اليمن يطالب بوزيع عادل للقاحات كورونا

الأربعاء 08 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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أكد رئيس البرلمان اليمني سلطان البركاني، الثلاثاء 7 سبتمبر/أيلول، على ضرورة توزيع عادل اللقاحات حتى لا تنتصر الفوارق الطبقية على قيم الحياة برمتها، وبما يحقق مبادئ العدالة الإنسانية وقواعد العيش المشترك العالمي.

وقال "البركاني"، في كلمته بالمؤتمر العالمي الخامس لرؤساء البرلمانات الذي ينظمه الاتحاد البرلماني الدولي، أن بلدي لم يتلقى الحد الأدنى من اللقاحات حتى الآن رغم ماتمار به اليمن من ظروف قاسية وأزمات وحروب، وفق وكالة "سبأ" الرسمية.

ودعا إلى ضرورة توفير اللقاحات لليمن، مشيرا أنه من غير المنطقي أن يموت أناسٌ لأنهم لا يملكون اللقاحات ويحيا آخرون لأنهم يملكونها، فيما تقف المؤسسات الدولية عاجزة عن تنظيم الطابور وحركة السير المضطربة فوق هذا الكوكب.