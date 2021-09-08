”بن مبارك“ يوضح للغرب حقيقة ”الحصار المزعوم“

الأربعاء 08 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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اتهمت الحكومة اليمنية، الثلاثاء 7 سبتمبر/أيلول، ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، بنشر الأكاذيب والافتراءات والادعاءات بوجود حصار في البلاد.

جاء ذلك على لسان وزير الخارجية وشؤون المغتربين أحمد عوض بن مبارك، خلال لقائه، الثلاثاء في العاصمة لاهاي بعدد من السياسيين والمفكرين والصحفيين الهولنديين. وفقا لوكالة سبأ.

وقال وزير الخارجية، إن بيانات آلية الأمم المتحدة للتحقيق والتفتيش (UNVIM) تؤكد بأن تدفق الغذاء والدواء والمساعدات الإنسانية مستمر ودون عراقيل إلى ميناء الحديدة الواقع تحت سيطرة الحوثيين.

وأكد أن استيراد المشتقات النفطية متاح ومسموح لجميع التجار ورجال الأعمال في اليمن وفقاً لإجراءات قانونية سيادية موحدة لتنظيم استيراد المشتقات النفطية تتبعها الحكومة في جميع موانئ الجمهورية اليمنية بدون أي تمييز.

واتهم وزير الخارجية، مليشيا الحوثي باختلاق أزمة الوقود بمنعها لرجال الأعمال في المناطق التي لا تزال تحت سيطرتها من اتباع الإجراءات القانونية.

وأكد بن مبارك، أن الميليشيا عمدت بالمقابل على إنشاء سوق سوداء على نطاق واسع لبيع الوقود بأسعار مضاعفة للتربح وتمويل عدوانها على اليمنيين.