عاجل: مليشيا الحوثي تختطف الفنان ”يوسف البدجي“ من أمام منزله بصنعاء بعد أيام قليلة من اعتقال الفنان ”أصيل أبو بكر“

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اختطفت مليشيات الحوثيين الانقلابية، في وقت مبكر من صباح اليوم الاربعاء 8 سبتمبر/أيلول، الفنان الغنائي يوسف البدجي، من أمام منزله في العاصمة اليمنية صنعاء.
ونشرت صفحة الفنان البدجي على "فيس بوك" بيانا مقتضبا، قالت فيه: "تم اعتقال الفنان يوسف البدجي من امام منزله حاليا من قبل الأمن".
وأشار البيان ان سبب الاعتقال، هو "عرض برنامج ضيوف الفن" الذي يقدمه البدجي ويعرض على شاشة قناة يمن شباب الفضائية.
وتأتي حادثة اختطاف البدجي ، بعد ايام قليلة من اختطاف الفنان الشاب أصيل علي ابو بكر، بحجة مخالفته للتعليمات الصادرة عن السلطات في صنعاء، بالتوقف عن الغناء في المناسبات والاعراس عند الساعة 12 بعد منتصف الليل.
وكانت مليشيات الحوثيين قد أصدرت مطلع العام الجاري توجيهات للفنانين والممثلين في مناطق سيطرتها، بعدم التعامل مع القنوات التابعة "للعدوان" حسب تسميتها، وتوعدت المخالفين بالعقوبات.
كما أصدرت توجيهات بمنع الغناء في المتاسبات والاعراس بعد منتصف الليل، واقتصارها حتى الساعة 12 ليلا.