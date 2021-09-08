جبهة الكسارة تعصف بقيات الحوثي واعتراف رسمي بمصرع قيادي بارز ومن العيار الثقيل للمليشيات

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اعترفت ميليشيا الحوثي بمقتل أحد قادتها العسكريين خلال مواجهات في محافظة مأرب شمال شرقي العاصمة صنعاء.
وأفادت مصادر بمقتل نايف العوسجي أحد قادة ميليشيات الحوثي بكمين للجيش الوطني في مأرب.
في السياق، أكدت المصادر أن القائد الحوثي الذي تم اغتياله هو قائد اللواء 314 نايف العوسجي، كاشفة أن العوسجي قتل في كمين نفذه الجيش الوطني في جبهة الكسارة بمأرب.