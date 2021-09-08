قرارات سعودية جديدة تخص رفع تعليق السفر من وإلى 4 ودول منها عربية

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قررت السعودية، اليوم إيقاف تعليق القدوم إليها عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية من الإمارات وجنوب أفريقيا والأرجنتين، اعتبارًا من الساعة 11 صباح غد الأربعاء.
يأتي ذلك بناءً على ما رفعته الجهات الصحية المختصة عن تطورات جائحة فيروس «كورونا» المستجد، ومدى استقرار الوضع الوبائي في جميع دول العالم.
وأعلنت وزارة الداخلية السماح بسفر المواطنين إلى هذه الدول، مؤكدة على أهمية الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المعتمدة.
وأوضح أن جميع الإجراءات والتدابير تخضع للتقييم المستمر من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة، وذلك حسب تطورات الوضع الوبائي في العالم