الإمارات تهنئ الإسرائيليين بالسنة اليهودية الجديدة

الأربعاء 08 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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هنأ وزير الخارجية الإماراتي، عبد الله بن زايد، الثلاثاء 7 سبتمبر/أيلول، اليهود في إسرائيل والعالم بمناسبة السنة العبرية الجديدة.

جاء ذلك في تغريدة نشرها بن زايد، باللغة العبرية على حسابه بموقع "تويتر" قال فيها "بمناسبة عيد رأس السنة اليهودية، نتمنى لكم ولأحبائكم عاما جيدا وسعيدا".

وتفاعل عدد من الإسرائيليين مع التغريدة، معربين عن امتنانهم له، فيما عبر مغردون عرب عن استغرابهم من ذلك الفعل.

وتحتفل إسرائيل واليهود في العالم بعيد رأس السنة العبرية في عطلة تمتد منذ الإثنين وحتى الأربعاء.

ومنتصف سبتمبر/أيلول من العام الماضي، وقعت الإمارات ممثلة في وزير خارجيتها اتفاق تطبيع مع إسرائيل في واشنطن برعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

ومنذ ذلك الوقت وقع البلدان العديد من الاتفاقيات في مجالات شتى بما في ذلك التجارة والاستثمار والطيران والرياضة والسياحة، كما تبادلا السفراء خلال الشهور الأخيرة الماضية