آخر الاخبار

جبهة الكسارة تعصف بقيات الحوثي واعتراف رسمي بمصرع قيادي بارز ومن العيار الثقيل للمليشيات ”آل جابر“ يكشف عن اتفاق بين المملكة والحكومة اليمنية ويعلن عن شروط وضعتها ”الرياض“ لاستمرار منحة وقود محطات الكهرباء قرارات سعودية جديدة تخص رفع تعليق السفر من وإلى 4 ودول منها عربية طلاب اليمن في الخارج يشكون تأخر مستحقاتهم ويعبرون عن خيبة أملهم الإمارات تهنئ الإسرائيليين بالسنة اليهودية الجديدة على خلفية مطالباتها بخروج القوات الاماراتية من ”بلحاف“.. ”الانتقالي الجنوبي“ يعلن التصعيد ضد سلطات شبوة ويدعو انصاره للاحتشاد التحالف يدمر 15 قاعدة صواريخ تابعة للحوثيين ومصادر تؤكد سقوط عشرات القتلى والجرحى البرتغال تهزم أذربيجان بثلاثية مفاجأة جديدة من واتساب.. "تقنية ثورية" لنقل الدردشات “طالبان” تكشف رسمياً عن حكومة تصريف الأعمال في أفغانستان.. هؤلاء أبرز أعضائها

الإمارات تهنئ الإسرائيليين بالسنة اليهودية الجديدة

الأربعاء 08 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار
عدد القراءات 177

هنأ وزير الخارجية الإماراتي، عبد الله بن زايد، الثلاثاء 7 سبتمبر/أيلول، اليهود في إسرائيل والعالم بمناسبة السنة العبرية الجديدة.

جاء ذلك في تغريدة نشرها بن زايد، باللغة العبرية على حسابه بموقع "تويتر" قال فيها "بمناسبة عيد رأس السنة اليهودية، نتمنى لكم ولأحبائكم عاما جيدا وسعيدا".

وتفاعل عدد من الإسرائيليين مع التغريدة، معربين عن امتنانهم له، فيما عبر مغردون عرب عن استغرابهم من ذلك الفعل.

وتحتفل إسرائيل واليهود في العالم بعيد رأس السنة العبرية في عطلة تمتد منذ الإثنين وحتى الأربعاء.

ومنتصف سبتمبر/أيلول من العام الماضي، وقعت الإمارات ممثلة في وزير خارجيتها اتفاق تطبيع مع إسرائيل في واشنطن برعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

ومنذ ذلك الوقت وقع البلدان العديد من الاتفاقيات في مجالات شتى بما في ذلك التجارة والاستثمار والطيران والرياضة والسياحة، كما تبادلا السفراء خلال الشهور الأخيرة الماضية

 
إقراء أيضاً
قرارات سعودية جديدة تخص رفع تعليق السفر من وإلى 4 ودول منها عربية
“طالبان” تكشف رسمياً عن حكومة تصريف الأعمال في أفغانستان.. هؤلاء أبرز أعضائها
عاجل.. الملك سلمان يُطيح بشخصية عسكرية كبيرة من منصبه ويحيلة إلى التحقيق.. ماهي
ثوار ليبيا يستعدون لتسليم جثمان الرئيس الراحل معمر القذافي إلى قبيلته
أول تعليق رسمي من تركيا حول محادثاتها وتقاربها مع الإمارات
توكل كرمان تصف رئيس دولة عربية بـ الروبوت وتعتبره وصمة عار وخزي على بلاده
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة العالم

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2021 مأرب برس