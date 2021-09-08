التحالف يدمر 15 قاعدة صواريخ تابعة للحوثيين ومصادر تؤكد سقوط عشرات القتلى والجرحى

الأربعاء 08 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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شنّت مقاتلات التحالف العربي بقيادة السعودية، في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء 8 سبتمبر/أيلول، عدة غارات جوية على محيط مطار تعز، الخاضع لسيطرة المليشيا الحوثية، جنوب غربي البلاد.

ونقلت "يمن شباب"، عن مصادر محلية قولها إن مقاتلات التحالف دمّرت نحو 15 قاعدة صواريخ تابعة لمليشيا الحوثي، والتي كانت تستخدمها لاستهداف الأراضي السعودية، وكذا قاعدة العند، الأسبوع الماضي، والتي راح ضحيتها نحو 140 قتيلا وجريح.

وأكدت المصادر، إن العشرات من القتلى والجرحى من مليشيا الحوثي سقطوا خلال تلك الغارات العنيفة التي شهدها محيط المطار الذي حولته المليشيا إلى معسكر ومنصة لإطلاق الصواريخ لاستهداف الأراضي المحررة.

وحسب المصادر، فقد سمع أصوات الإسعاف تحضر إلى المكان لنقل الجرحى والقتلى من المليشيا، وشوهدت أعمدة الدخان تتصاعد من المواقع، فيما اشتعلت النيران بشكل مكثف من داخل المطار.

وأكدت مصادر مطلعة أن غارات التحالف كانت مركّزة حيث استطاعت تدمير منصات إطلاق الصواريخ بعيدة المدى، ولم تستبعد أن تكون هذه المنصات قد استهدف الحوثيون منها الأراضي السعودية الجنوبية.

وكان ناشطون قد أكدوا أن نحو 10 غارات شنتها مقاتلات التحالف على المواقع المحيطة بمطار تعز، وذلك لأول مرة منذ عدة أشهر.