البرتغال تهزم أذربيجان بثلاثية مفاجأة جديدة من واتساب.. "تقنية ثورية" لنقل الدردشات “طالبان” تكشف رسمياً عن حكومة تصريف الأعمال في أفغانستان.. هؤلاء أبرز أعضائها دفعات قناصة جديدة تنظم لميدان المعركة ضد فلول «الحوثي»واللواء «بن عزيز» يؤكد :«النصر على دعاة الموت والإرهاب آتٍ» عاجل.. الملك سلمان يُطيح بشخصية عسكرية كبيرة من منصبه ويحيلة إلى التحقيق.. ماهي التهمة ؟ توجيهات حكومية بإصلاحات إدارية بما يضمن استمرارية المنحة النفطية السعودية الحكومة ”الشرعية“ تعلق على إعدام المهتمين بقتل ”الأغبري“.. ”كباش فداء“ للتستر على المتورطين الرئيسيين تويتر تقزم اشتراكات مدفوعة الأجر لبعض الحسابات ثوار ليبيا يستعدون لتسليم جثمان الرئيس الراحل معمر القذافي إلى قبيلته زعيم عربي يعلن عن مفاجئة للراغبين في الزواج
يواصل واتساب مفاجأة مستخدميه بين الفينة والأخرى بميزات أو حتى تقنيات جديدة.
فقبل أيام، أعلن تطبيق التراسل الفوري عن إطلاقه "تقنية ثورية" لنقل الدردشات من نظام تشغيل "آي أو إس" على هواتف "آيفون" إلى نظام تشغيل "أندرويد".نقل كافة المعلومات
ووفق تقرير منشور على موقع "تايمز نيوز ناو"، فقد أبرم واتساب اتفاقية مع الشركات المصنعة للهواتف الذكية لتوفير "مفتاح النقل" الجديد من نوعه.
كما قالت إدارة واتساب إنه "من خلال تلك التقنية الجديدة سيكون من الممكن نقل كافة معلومات حسابك على واتساب بدءاً من صورة ملف التعريف إلى الدردشات الشخصية والجماعية، وسجل الدردشة، والوسائط والإعدادات".تحميل أحدث الإصدارات
غير أن الأجهزة التي ستخضع لعملية النقل الجديدة ستحتاج إلى تحميل أحدث إصدارات واتساب قبل بدء عملية النقل.
إلى ذلك سيكون لزاماً على مستخدمي واتساب اللجوء إلى خدمات التخزين السحابي سواء في هواتف "آيفون" المعروفة باسم "آي كلاود" أو مختلف خدمات التخزين السحابي على "أندرويد" لنقل دردشاتهم بسهولة.
يأتي هذا بعد إعلان شركة "سامسونغ" الكورية الجنوبية عن تضمين تقنية جديدة في هواتفها تمكن من نقل الدردشات من حسابات مستخدمي "واتساب" على "آيفون" إلى هواتف "سامسونغ" المختلفة.