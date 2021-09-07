دفعات قناصة جديدة تنظم لميدان المعركة ضد فلول «الحوثي»واللواء «بن عزيز» يؤكد :«النصر على دعاة الموت والإرهاب آتٍ»

الثلاثاء 07 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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شهد رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير حمود بن عزيز، اليوم الثلاثاء، حفل تخرج دفعات جديدة من دورتي القناصين وحماية الشخصيات.

وأشاد الفريق بن عزيز، بالجهود الكبيرة التي بذلتها قيادة المركز التدريبي وهيئة التدريب لإنجاح هذه الدورة وأدوارها في إكساب المقاتلين المهارات التي تمكنهم من أداء واجباتهم الوطنية باقتدار وحرفية عالية.

وأشار إلى أن هذه الكوكبة من الخريجين ستكون إضافة نوعية لأبطال القوات المسلحة في ميدان المعركة ضد مليشيا الحوثي الكهنوتية الإرهابية المدعومة من إيران.. مؤكداً على ضرورة تطبيق ما تعلموه من مهارات وخبرات على أرض الواقع دفاعاً عن الثورة والجمهورية والمكتسبات الوطنية.

وتطرق رئيس الأركان إلى الضربات التي تلقاها العدو الحوثي مؤخرًا على يد أبطال الجيش والمقاومة ورجال القبائل ومن قبل طيران تحالف دعم الشرعية والتي ألحقت بالمليشيا هزيمة معنوية ومادية كبيرة، مؤكّداً أن نتائجها ظهرت في الميدان خلال الانكسارات التي منيت بها في جميع الجبهات.

وأكد أن "معاناة اليمنيين لن تطول أكثر مما مضى وأن النصر على دعاة الموت والإرهاب آت لا ريب فيه".

وقال: "نحن على أعتاب إحياء الذكرى الـ ٥٩ لثورة الـ26 من سبتمبر المجيدة التي اقتلعت جذور الإمامة والكهنوت إلى الأبد وهى رسالة لأحفاد الإمامة بأننا لن نتخلى عن الجمهورية والثوابت والمكتسبات الوطنية مهما كان الثمن".

وأضاف أن مليشيا الحوثي الإرهابية تراهن اليوم على الدعم الشامل والقوي من نظام الملالي في إيران ونحن نراهن على الله أولاً من بيده وحده النصر، كما نراهن على عدالة قضيتنا وإرادة شعبنا وشجاعة أبطالنا في الميدان.

وعبّر رئيس الأركان عن الشكر والتقدير لقيادة تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية على كل ما يقدمونه من دعم ومساندة مستمرة للجيش الوطني في معركته ضد مشروع الإرهاب والدمار الذي تقوده مليشيا الحوثي الإيرانية.

وفي ختام الحفل، الذي حضره نائب رئيس هيئة التدريب اللواء الركن أحمد العابسي ومستشار رئيس الأركان العميد محمد الصباري، كرّم رئيس هيئة الأركان المبرزين في الدورة.. متمنياً للجميع التوفيق والسداد في جميع المهام الموكلة إليهم.