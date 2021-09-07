دفعات قناصة جديدة تنظم لميدان المعركة ضد فلول «الحوثي»واللواء «بن عزيز» يؤكد :«النصر على دعاة الموت والإرهاب آتٍ» عاجل.. الملك سلمان يُطيح بشخصية عسكرية كبيرة من منصبه ويحيلة إلى التحقيق.. ماهي التهمة ؟ توجيهات حكومية بإصلاحات إدارية بما يضمن استمرارية المنحة النفطية السعودية الحكومة ”الشرعية“ تعلق على إعدام المهتمين بقتل ”الأغبري“.. ”كباش فداء“ للتستر على المتورطين الرئيسيين تويتر تقزم اشتراكات مدفوعة الأجر لبعض الحسابات ثوار ليبيا يستعدون لتسليم جثمان الرئيس الراحل معمر القذافي إلى قبيلته زعيم عربي يعلن عن مفاجئة للراغبين في الزواج أول تعليق رسمي من تركيا حول محادثاتها وتقاربها مع الإمارات تصفيات مونديال قطر.. مواجهة على "صفيح ساخن" السعودية تتوعد الحوثيين
أقال العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، مدير الأمن العام وأحاله إلى التحقيق بتمة ارتكاب تجاوزات ومخالفات بهدف "الاستيلاء على المال العام والانتفاع الشخصي".
وأصدر الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الثلاثاء، قرارا بإنهاء خدمة، الفريق الأول خالد بن قرار بن غانم الحربي، مدير الأمن العام في البلاد، وأحاله إلى التقاعد والتحقيق.
وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس" فقد قرر الملك السعودي، بصفته القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية السعودية، وبناء على "ما رفعته الجهة المعنية عن ارتكاب الفريق الأول، خالد بن قرار الحربي لتجاوزات ومخالفات عديدة بهدف الاستيلاء على المال العام والانتفاع الشخصي".
وبناء على "توجه التهمه له بارتكاب عدد من الجرائم منها التزوير والرشوة واستغلال النفوذ بمشاركة ثمانية عشر شخصاً من منسوبي القطاع العام والخاص".
ووجه الملك إلى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في البلاد لاستكمال إجراءات التحقيق مع كل من له علاقة بهذه التهم، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بحقهم ضمن القوانين والأنظمة النافذة، مع تبليغ هذه الأوامر للجهات المختصة في السعودية لاعتمادها وتنفيذها.