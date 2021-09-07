عاجل.. الملك سلمان يُطيح بشخصية عسكرية كبيرة من منصبه ويحيلة إلى التحقيق.. ماهي التهمة ؟

الثلاثاء 07 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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أقال العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، مدير الأمن العام وأحاله إلى التحقيق بتمة ارتكاب تجاوزات ومخالفات بهدف "الاستيلاء على المال العام والانتفاع الشخصي".

وأصدر الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الثلاثاء، قرارا بإنهاء خدمة، الفريق الأول خالد بن قرار بن غانم الحربي، مدير الأمن العام في البلاد، وأحاله إلى التقاعد والتحقيق.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس" فقد قرر الملك السعودي، بصفته القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية السعودية، وبناء على "ما رفعته الجهة المعنية عن ارتكاب الفريق الأول، خالد بن قرار الحربي لتجاوزات ومخالفات عديدة بهدف الاستيلاء على المال العام والانتفاع الشخصي".

وبناء على "توجه التهمه له بارتكاب عدد من الجرائم منها التزوير والرشوة واستغلال النفوذ بمشاركة ثمانية عشر شخصاً من منسوبي القطاع العام والخاص".

ووجه الملك إلى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في البلاد لاستكمال إجراءات التحقيق مع كل من له علاقة بهذه التهم، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بحقهم ضمن القوانين والأنظمة النافذة، مع تبليغ هذه الأوامر للجهات المختصة في السعودية لاعتمادها وتنفيذها.