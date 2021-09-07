زعيم عربي يعلن عن مفاجئة للراغبين في الزواج

الثلاثاء 07 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 07 مساءً / مارب برس - وكالات

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قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن حكومة بلاده تدرس إنشاء وحدات سكنية بالإيجار جاهزة بالأثاث، مضيفا "عايزين نخلي الناس متتخانقش على المهر والعفش وتكون الشقة إيجار بفرشها"

وأشار السيسي، خلال تفقده عدد من مبادرات الحماية الاجتماعية في إطار احتفالية "أبواب الخير"، إلى أن "يكون هناك أكثر من نموذج للأثاث لاختلاف الأذواق"،

مضيفا مخاطبا رئيس جمعية "الأورمان": "عايزين نعمل 100 ألف شقة كده.. أنتم معانا ولا إيه". وأضاف الرئيس المصري، "عايزين نعمل إسكان جاهز والناس تدفع إيجار هنخلي الأسر لا تتخانق على الفرش ولا حاجة، وهنكون شغلنا أهلنا في دمياط".

وتفقد الرئيس المصري، صباح اليوم الأحد أكبر قافلة إنسانية لرعاية مليون أسرة على مستوى مصر، وذلك في إطار احتفالية "أبواب الخير".