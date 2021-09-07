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أول تعليق رسمي من تركيا حول محادثاتها وتقاربها مع الإمارات

الثلاثاء 07 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 07 مساءً / مارب برس - وكالات
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قال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، إن بلاده ترى زخما إيجابيا في المحادثات مع الإمارات العربية المتحدة، وإن العلاقات ستعود إلى مسارها السليم إذا استمر ذلك.

وأشار أوغلو في حديث لقناة (إن.تي.في) التلفزيونية إلى أنه يمكن تطبيع العلاقات بين البلدين إذا اتخذت خطوات متبادلة وكانت الظروف ملائمة، مشددا على أن بلاده لم تكن لديها مشكلة مع الإمارات و"في حال استمرار الزخم الإيجابي الحالي، فإن الأمور ستعود إلى مسارها السليم".

وعن العلاقات مع مصر، قال: "المفاوضات مستمرة، ويمكننا الاتفاق على إعادة السفراء مرة أخرى، والتفاوض بشأن مناطق السيادة البحريية إن أرادوا"، مؤكدا أن "المحادثات مع المسؤولين السعوديين مستمرة وتحقق نتائج إيجابية".

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