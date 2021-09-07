تصفيات مونديال قطر.. مواجهة على "صفيح ساخن"

الثلاثاء 07 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 07 مساءً / مارب برس - وكالات

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تتجه أنظار عشاق الكرة العراقية والإيرانية، مساء اليوم الثلاثاء، صوب استاد خليفة الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة، الذي سيكون مسرحا للمباراة المرتقبة بين "أسود الرافدين" و"أسود فارس".

وستقام المباراة في تمام الساعة (19:00) بتوقيت غرينتش، وذلك ضمن منافسات المجموعة الأولى لحساب الجولة الثانية من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم، المقرر إقامتها في قطر شتاء عام 2022.

وكان منتخب إيران قد استهل مشواره في التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة إلى مونديال 2022، بفوز صعب على ضيفه السوري (1-0)، في اللقاء الذي جمعهما يوم الخميس الماضي، على ملعب "آزادي" في العاصمة طهران. بينما خرج منتخب العراق بتعادل ثمين من ملعب مضيفه الكوري الجنوبي من دون أهداف يوم الخميس الماضي أيضا.

. ويحتل المنتخب الإيراني المركز الثاني في ترتيب المجموعة الأولى، برصيد ثلاث نقاط، بفارق نقطة خلف منتخب كوريا الجنوبية الذي تغلب على ضيفه اللبناني (1-0) في المباراة التي جمعتهما في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، على استاد "سيؤول كأس العالم" في العاصمة سيؤول.

بينما يشغل العراق المركز الثالث برصيد نقطة واحدة، متفوقا بفارق الأهداف على منتخب الإمارات، الذي يحل ضيفا في الوقت ذاته، على نظيره السوري صاحب المركز الأخير من دون نقاط، على استاد الملك عبدالله الثاني في الأردن. ويحتل لبنان المركز الخامس برصيد نقطة واحدة.