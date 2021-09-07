السعودية تتوعد الحوثيين

الثلاثاء 07 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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قال مجلس الوزراء السعودي، يوم الثلاثاء 7 سبتمبر/أيلول، إن المملكة ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية أراضيها من “اعتداءات الحوثيين”.

جاء ذلك في اجتماع المجلس برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز- حسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

وشدد المجلس أن المملكة ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية أراضيها ومقدراتها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها.

وأضاف مجلس الوزراء السعودي أنه “سيتخذ الإجراءات لوقف الأعمال العدائية التي تمارسها الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران”.

وصَعد الحوثيون من هجماتهم على المنشآت السعودية خلال الأسبوعين الماضيين، بالطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية.