لهذا سيتم تأجيل ظهور رونالدو الأول مع مانشستر يونايتد

الثلاثاء 07 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 07 مساءً / مارب برس - وكالات

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سيضطر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو للانتظار حتى الثلاثاء المقبل لأول ظهور له مع فريقه الجديد مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وقالت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية، أن رونالدو سيتدرب ليوم واحد فقط مع زملائه في الفريق قبل مواجهة نيوكاسل ضمن منافسات الجولة الرابعة من البريميرليغ السبت المقبل، بعد أن اضطر إلى العزلة لمدة خمسة أيام في قصر تشيشاير بسبب قيود فيروس كورونا.

وشددت الصحيفة على أن أولي غونار سولشاير مدرب "الشياطين الحمر" لن يتعجل في الدفع برونالدو مثلما حدث مع الفرنسي رافائيل فاران بعد انتقاله من ريال مدريد.