حصيلة ثقيلة على الحوثيين خلال 72 ساعة بمأرب.. مصرع 160 مقاتلا بينهم قيادات وتدمير معدات وآليات.. إحصائية

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كشف مركز سبأ الإعلامي، الثلاثاء 7 سبتمبر/أيلول، عن حصيلة ثقيلة من الخسائر البشرية والمادية لمليشيا الحوثي الانقلابية في جبهات مأرب خلال 72 ساعة الماضية.
وقال المركز، إن "160 من مسلحي مليشيا الحوثي (بينهم قيادات ميدانية) لقوا مصرعهم خلال الثلاث الأيام الماضية في مختلف جبهات مأرب".
وأضاف، أن المعارك الدائرة في الأطراف الشمالية والغربية والجنوبية لمحافظة مأرب، أسفرت عن خسائر كبيرة في العتاد العسكري لمليشيا الحوثي، بمدفعية الجيش وغارات تحالف دعم الشرعية.
وبحسب الإحصائية فقد تم "تدمير 36 مدرعة ودبابة، و 34 طقما و50 دراجة نارية تستخدمها المليشيا لنقل الذخائر والتغذية، وكذا إسقاط 4 طائرات مُسيّرة".