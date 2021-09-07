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اتفاقيات جديدة بين اليمن وتركيا في مجال التعليم

الثلاثاء 07 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 06 مساءً / مارب برس - مارب
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قال وزير التعليم العالي والتدريب المهني خالد الوصابي إنه سيوقع مع الجانب التركي اتفاقيات أكاديمية، منها زيادة عدد مقاعد التبادل الثقافي مع الجهات الأكاديمية والمعنية في أنقرة. 

وأضاف الوصابي -خلال لقائه الجالية اليمنية بتركيا اليوم الثلاثاء- أن وزارته تولي اهتماماً كبيراً بالطلاب الدارسين في عدد من الدول من بينها تركيا، وفق وكالة" سبأ" الرسمية. 

وأشار إلى أن زيارته هذه تهدف إلى معالجة أوضاع الطلاب اليمنيين في تركيا، كما استمع من الجالية أبرز الصعوبات التي يواجهها الطلاب اليمنيون الدارسون في الجامعات التركية.

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