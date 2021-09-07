اتفاقيات جديدة بين اليمن وتركيا في مجال التعليم اكتشاف هو الأول من نوعه في السعودية توكل كرمان تصف رئيس دولة عربية بـ الروبوت وتعتبره وصمة عار وخزي على بلاده مليشيا الانتقالي المدعومة من الإمارات ترتكب أكثر من 47 انتهاك في عدن دولة خليجية ترسل مساعدات الى كابل بإشراف أيرلو مخطط إيراني لتدمير التعليم الطبي في اليمن عصابات حوثية لنهب الأراضي في صنعاء وإنشار ظاهرة القتل والتقطعات ما هو خطورة مشروع تهويد القدس التي عرضته إسرائيل بعد رفضة فلسطينياً المنظمات في مناطق الحوثي.. أجندات سياسية بعيدة عن العمل الإنساني دول مجموعة السبع تقدم طلب فوري وعاجل الرئيس التونسي بخصوص الحكومة
قال وزير التعليم العالي والتدريب المهني خالد الوصابي إنه سيوقع مع الجانب التركي اتفاقيات أكاديمية، منها زيادة عدد مقاعد التبادل الثقافي مع الجهات الأكاديمية والمعنية في أنقرة.
وأضاف الوصابي -خلال لقائه الجالية اليمنية بتركيا اليوم الثلاثاء- أن وزارته تولي اهتماماً كبيراً بالطلاب الدارسين في عدد من الدول من بينها تركيا، وفق وكالة" سبأ" الرسمية.
وأشار إلى أن زيارته هذه تهدف إلى معالجة أوضاع الطلاب اليمنيين في تركيا، كما استمع من الجالية أبرز الصعوبات التي يواجهها الطلاب اليمنيون الدارسون في الجامعات التركية.