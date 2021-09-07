توكل كرمان تصف رئيس دولة عربية بـ الروبوت وتعتبره وصمة عار وخزي على بلاده

الثلاثاء 07 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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وصفت الناشطة اليمنية،توكل كرمان،الحائزة على جائزة نوبل للسلام، الرئيس التونسي قيس سعيد بالروبوت.

واعتبرت كرمان، في منشور لها على حسابها على فيسبوك وتويتر أن الرئيس التونسي "وصمة عار وخزي على جبين البلاد وثورتها".

ووجهت توكل اليوم الثلاثاء نقدا لموقف الاتحاد العام للشغل في تونس، من الإجراءات التي اتخذها سعيد في يوليو الماضي لجهة تعليق عمل البرلمان، معتبرة أنه موقف موارب وغير لائق.

وكتبت بتغريدة على حسابها على تويتر: الموقف الموارب للاتحاد التونسي للشغل من انقلاب قيس بن سعيد غير متوقع وغير لائق بتاريخ الاتحاد ومكانته، ننتظر منه موقف جاد ".

وكان الاتحاد النقابي أعلن أمس الاثنين، رفضه مبادرة حركة النهضة لتنظيم حوار وطني.

يذكر أن الرئيس التونسي، وبعد أشهر من مراوحة الأزمة السياسية في البلاد، أعلن يوم 25 يوليو الماضي عن تجميد عمل البرلمان وتجريد أعضائه من الحصانة، وإقالة الحكومة وتوليه السلطة التنفيذية بنفسه، في تدابير أكد أنها ضرورية لإنقاذ مؤسسات الدولة، حسب وصفه، فيما وصفت حركة النهضة ما حدث بالانقلاب.