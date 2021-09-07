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دولة خليجية ترسل مساعدات الى كابل

الثلاثاء 07 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات
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وصلت طائرة قطرية ثالثة تحمل مساعدات إنسانية، إلى مطار كابل الدولي في أفغانستان،يوم الاثنين.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية الرسمية أن الشحنة احتوت على 25 طناً من المساعدات الطبية والغذائية.

وبحسب الوكالة، بلغ حجم المساعدات الإنسانية القطرية التي وصلت أفغانستان حتى الآن 68 طناً من المواد الطبية والغذائية، في إطار دعمها المتواصل للشعب الأفغاني.

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